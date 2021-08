MAYNILA – Tumaas ang koleksyon ng Home Development Mutual Fund o Pag-IBIG Fund sa unang anim na buwan ng taong 2021 sa kabila ng pandemya.

Ayon kay Pag-IBIG Fund spokesperson Kalin Franco-Garcia, tumaas sa 13 milyon ang mga aktibong miyembro sa ahensya mula sa 12 milyon noong katapusan ng 2020.

“We are on the road to recovery,” ani Garcia

“This is also an indication na nagre-recover ang ating bansa kasi marami na naman ang naghuhulog sa Pag-IBIG Fund.”

Umabot aniya sa P13 billion ang kontribusyon sa voluntary savings program mula Enero hanggang Hunyo 2021, na mas mataas ng 113 porsiyento kumpara sa koleksyon noong nakalipas na taon.

Nauna nang nabanggit ng Pag-IBIG na tumaas sa P20 bilyon ang nai-release na pera para sa kontribusyon sa gitna ng pandemya.

Video courtesy of PTV

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News