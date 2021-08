Bentahan ng cellphone sa Maynila. Sa ilalim ng MECQ, pinapayagan na ang mga retail store na magbenta. ABS-CBN News

MAYNILA—Daan-daan libong manggagawa pa rin ang mananatiling walang trabaho kahit pa naka-modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Kamaynilaan at mga karatig-lugar nito, ayon sa Department of Trade and Industry (DTI).

Sa ilalim ng MECQ, pagbabawalan pa rin ang mga dine-in maging ang personal care services gaya ng salon, at sila ang pinakamaaapektuhan pa rin ng nasabing lockdown level.

"Ang dine-in at personal care, marami ang naeemploy niyan. Ang personal care mga 400,000 yata. Ang dine-in, because of takeout and delivery, may mga nakakabalik, particularly sa kitchen. Siguro mas marami yan kaysa personal care. Kung naapektuhan man sila, siguro nababawasan lang kasi may rotation," ani DTI Undersecretary Ireneo Vizmonte.

Nasa 1 milyong indibidwal naman ang makakabalik sa trabaho, sa pagpayag na magbukas ang mga retail services.

Gayunman, matumal pa rin ang benta sa mga tindahan.

Ayon sa nagtitinda ng cellphone accessories na si Melody Hernandez, nasa P300 lang ang kaniyang kinita buong maghanpon sa pagtitinda niya sa Maynila.

“Dati kumikita kami ng P1,500, ngayon P300 na lang. Wala talaga, tiyaga lang. Asawa ko walang hanapbuhay, siya nagbabantay sa mga anak naming maliliit," ani Hernandez, na kinukuha ang pambili ng pagkain, gatas, gamot, at diapers sa 3 malilit na anak sa kinikita.

Ang ilang nagtatrabaho sa personal care services gaya ni Luningning San Jose, nagbabakasakali sa mga suki sa Blumentritt kahit bawal ang operasyon ng personal care services dahil wala na siyang makain.

“Nakatambay nga lang ako sa palengke, wala naman akong mapag-sideline-an," ani sa Jose.

Paalala naman ni Vizmonte sa mga apektado pa rin ang trabaho sa MECQ: "Ang nabanggit nating mga dine-in at personal care services, siguro po tiis tiis muna tayo, maghintay tayo ng hanggang katapusan. Ito ay para sa kabutihan ng nakakarami."

Paalala naman ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na dapat magtuloy-tuloy pa rin ang granular lockdown sa mga lugar na may mga matataas na kaso.

"Hindi po tayo nag-ease ng restrictions. Wala pong bukas na establishments na non-essential ngayon. Kahit na nilagay na sa MECQ, hindi pa rin pinayagan ang non-essential sectors. Ang pinapalabas lang ang magtatrabaho for the essential sectors na meron tayo sa ngayon. This is not really a disconnect," ani Vergeire.

Kailangan din daw ang personal na pag-iingat at pagsunod sa minimum health protocols ng bawat isa.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more on iWantTFC