P133K na water bill bunsod ng ‘human error’: Manila Water

MAYNILA - Binigyang-linaw ng Manila Water na human error o pagkakamali sa meter reading ang nangyari sa paglobo ng water bill ng isang residente Marikina na umabot sa P133,000.

“In this case, matapos nating i-evaluate 'yung talagang records ni Ms. Lalaine [Vasquez] at inisa-isa 'yung mga readings, mayroon po tayong nakitang error reading at ito naman po ay na-correct na natin, na-adjust natin 'yung bill base sa tamang reading. Unfortunately, hindi umabot 'yung adjustment sa preparatin nung bill kaya ang napadala pa rin bill sa kaniya ay uncorrected pa dahil hindi na umabot sa cut-off,” pahayag ni Jeric Sevilla, corporate communications head ng Manila Water.

Sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo, ipinaliwanag ni Sevilla na normal na magkaroon ng 20 percent o mas mataas na konsumo ng tubig pagpasok ng buwan ng Marso dahil tag-init, dagdag pa ang konsumo sa panahon ng pandemya.

Bukod sa human error dahil sa meter reading, puwede ring tumaas ang bill dahil may underground leak o illegal connection.

“Karaniwan alam naman po ng kabahayan ang kanilang regular na konsumo kaya 'pag may abnormal na pagtaas ang billing ito po ay kinakailangang imbestigahan kung bakit ganun kataas,” sabi ni Sevilla.

Kapag valid naman ang concern ay agad ginagawan ng adjustment ang bill ng customer at ibinibigay ang tamang singil sa kanila.

“Na-inform na natin ang customer sa hakbang na ginawa natin at after the adjustment ang kanilang babayaran inclusive ng kanilang hindi pa nababayaran prior to the ECQ is umaabot na lamang ng halos P7,000,” sabi niya.

Sakaling hindi idinulog ito sa kanila ni Vasquez, giit ni Sevilla na aaksiyunan pa rin ito ng kompanya at ang tamang billing kung saan magre-reflect ang adjustment ay matatanggap sa Setyembre.