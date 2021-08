Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Dumadaing ang ilang negosyo dahil bawal pa rin silang magbukas sa pagbaba ng Kamaynilaan sa modified enhanced community quarantine (MECQ) simula Agosto 21.

Ang may-ari ng karinderya na si Resty Merello, pumasok na rin sa isip na magsara simula nang pagbawalan ang dine-in sa mga kainan sa Kamaynilaan.

Bawal pa rin kasi sa napipintong MECQ ang dine-in sa mga outdoor area, kumpara sa MECQ noong Abril kung kailan pinapayagan ito.

"Sabi ko sa asawa ko: 'Huwag na tayong magnegosyo muna, ihinto lang. Nagpapagod lang tayo. Ang kikitain natin, kulang pa pambili ng gamot 'pag nagkasakit.' Sabi niya, 'Pag hihinto tayo, anong kakainin natin?'" ani Merello.

Dismayado rin ang parloristang si Sylvia Carelo dahil sa dalawang linggong ECQ ay wala siyang nakuhang ayuda o sideline.

Mabuti na lang aniya ay may trabaho ang kaniyang mga anak.

Sa pagpapatupad ng MECQ sa NCR umaasa siyang bubuksan na rin ang mga parlor kahit sa limitadong kapasidad.

"Hirap na hirap kami, wala talagang mapagkuhanan. Ang kinikita namin sa salon, para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pag nahinto po ang pasok, mahirap po talaga," ani Carelo.

Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, dapat hayaan ang mga manggagawa na magtrabaho lalo na't mga mahihirap ang tinatamaan ng lockdown.

Dapat lang anila na higpitan ang pagsunod sa minimum health protocols.

"Kung mayayaman lahat, walang problema ang lockdown, pero mahihirap ang tinatamaan. We wonder why, in spite of the lockdown, kumakalat pa rin. Eh kasi pag walang makain pamilya mo, iikot at iikot ka, kaya nga maluwag sa kalye," ani ECOP President Sergio Ortiz Luis.

Sang-ayon dito ang grupong Defend Jobs Philippines na nagsabing dapat palakasin ng pamahalaan ang healthcare system.

"Ang solusyon diyan, ang medical approach kailangan i-upgrade ng pamahalaan. Kasi ang lockdown, kahit paulit-ulit, pero ang medical approach hindi ina-upgrade, paulit-ulit tayong tataas ang COVID-19 cases at lockdown. Eventually, ang problema niyan, kawawa ang business sector at mga manggagawa," ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Christian Lloyd Magsoy.

Naniniwala naman si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na sa pagbaba ng Metro Manila sa MECQ ay magtuloy-tuloy na ang daloy ng negosyo at maaaring wala nang lockdown hanggang katapusan ng taon.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News