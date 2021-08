MAYNILA — Iisa-isahin at iimbestigahan ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang mga tinaguriang social media influencer o mga kumikita sa YouTube at iba pang social media platform na hindi umano nagbabayad ng tamang buwis.

Ani BIR Deputy Commissioner Marissa Cabreros, maraming paraan kung paano malalaman na tama ang idineklarang kita sa BIR ng isang influencer.



Giit ni Cabreros, dapat maging patas ang pagbabayad ng buwis at dapat maunawaan ng publiko kung ano ang nakasaad sa batas.

"Sana po maunawaan ng ating publiko na BIR po is hindi naman nagiging 'kill joy.' Mandato po namin 'yan to ensure and make sure na lahat po ng dapat magbayad ng buwis ay magbabayad ng buwis," aniya.

Nauna nang sinabi ng isang samahan ng influencers na handa silang makipagdayalogo sa pamahalaan.