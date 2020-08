'Dati 24-hours kami': Maliliit na negosyo sapul ng pinaagang Metro Manila curfew

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Dinadayo sa Tondo ang kainan ni Jasmin Bautista pero gabi ang kalakasan ng negosyo nila. Pero nagkaproblema nang magkaroon ng curfew dahil sa community quarantine.

Aminado si Bautista na higit sa kalahati ng kanilang kita ang nawala. Hindi naman sila nagbawas ng tao pero ibinaba nila ang sahod ng mga tauhan.

"Laki nang hinina namin simula nagka-quarantine halos one fourth na lang kinikita namin so paano pa kami makaka-survive," aniya.

Pati ang mga karinderya, nahihirapan lalo't uniform na 8 p.m. to 5 a.m. ang curfew sa mga lungsod sa Metro Manila simula mag-GCQ noong Miyerkoles.

"Malaki ang epekto nito sa mga nagnenegosyo. Napakahirap po. Dati kaya mong kumita kasi 24 hours, dati po hanggang 10 p.m. Ngayon hanggang 7 p.m." sabi ni Sarah Sison, owner ng karinderya sa Mandaluyong.

Malaki rin ang nalugi sa tapsihan ni Rose Ann Kahayagan dahil sa community quarantine at dahil limitado lang ang oras pati ang puwedeng mag dine-in.

Pero sa bisa ng executive order na pinirmahan ni Mayor Isko Moreno, pinapayagan na ang mga kainan na manatiling bukas kahit lagpas na sa oras ng curfew.

Ngunit dapat 30 percent lang ang capacity at mga authorized persons outside of residence ang pagsisilbihan.

Ngayong Huwebes din, pinayagan na ng pamahalaan ang 24-hour delivery service ng mga kainan para makaagapay sa kanilang hanapbuhay.

"Ang atin pong mayors from Metro Manila, majority of them, pinayagan na po magbukas 'yung ating mga restaurant, fast-food chains ng 24 hours sa food delivery," sabi ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Jojo Garcia.

—Ulat nina Jeck Batallones at Bianca Dava, ABS-CBN News