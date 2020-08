60-day loan moratorium sa credit card, housing loan at iba pa, napagkasunduan sa Bicam

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nagkasundo na ang mga mambabatas sa bicameral conference committee ng Bayanihan Act 2 na magpatupad ng 60-araw na moratorium sa pagbabayad ng utang.

Sa bersiyon ng Senado, may 30-day grace period sa loan payments habang 365-days naman ang ipinanukala sa House of Representatives.

“Ang pinagkasunduan namin diyan ay 60-days moratorium sa loan payments. May grace period ka na kung saan pwedeng ipagpaliban ang amount due for a period of 60-days,” pahayag ni Sen. Franklin Drilon.

Sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo, sinabi ni Drilon na sakop ng loan moratorium ang lahat ng bayarin tulad ng credit card, salary, at housing.

Dagdag ng Senate Minority Leader na magiging epektibo ito sa oras na mapirmahan ang batas. Wala rin aniyang kwalipikasyon dito maging ECQ, MECQ, o GCQ.

“Yung grace period ipinagpaliban ng 60 na araw ang anumang loan payment without incurring loan interest. Ibig sabihin yung obligasyon mong magbayad ng loan ay ipagpaliban ng 60 na araw nang walang penalty, walang interest,” paliwanag niya.