Aabot sa 400,000 manggagawa ang apektado ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila, ayon sa isang labor group.

Ayon kay Defend Jobs Philippines spokesperson Christian Lloyd Magsoy, pinakamarami sa mga apektadong manggagawa ay galing sa sektor ng construction, accommodation and food services, information and communications, wholesale and retail, at culture and entertainment.

"Wala silang trabaho at kung paano nila pakakainin ang pamilya nila dahil sa kawalan o kakulangan ng ayuda," ani Magsoy.

Hindi rin aniya lahat ng mga apektadong manggagawa ay nakatatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan.

Kung may ayuda man, kulang naman daw ito.

"Ang mga manggagawa natin, ang diskarte nila ay ang ibang may kakayanan, mag-online selling. Pero kung wala, umaasa sa pantries," sabi ni Magsoy.

Kasama sa mga apektadong manggagawa ang salon worker na si Rocelle Aguelo.

Nakatanggap siya ng P3,000 ayuda pero napunta agad aniya ito sa pambayad ng renta, tubig at kuryente.

"Problema ko 'yong mga anak ko sa probinsiya, 'di ko na napapadalhan kasi walang kinikita," ani Aguelo.

Sa ngayon, nagvo-volunteer si Aguelo sa barangay sa Mandaluyong para makatipid at makalibre ng pagkain.

"Sa isang araw, twice lang kami kumakain. Tanghali na lang po at gabi," aniya.

Sapul din ng lockdown si Marissa Punzalan, na nagtatrabaho sa isang spa and wellness center.

Baon na raw siya sa utang.

"Wala po talaga, lalo kaming lulubog. Dito sa tinitirhan namin, 8 months po since last year, 'di pa kami nakakabayad ng upa," ani Punzalan.

"Sana luwagan na nila. Nag-iingat naman ang tao. Sino ba may gustong magkasakit?" aniya.

Nangangamba rin ang mga may-ari ng karinderya sa Maynila na tuluyang malugi ang kanilang negosyo.

Wala kasi umanong pasok ang kanilang mga suking nag-oopisina gawa ng ECQ.

Ang ilan sa kanila'y nagsara na rin dahil hindi kaya ang gastos.

Sa pagtataya ng National Economic and Development Authority, P151.4 bilyon ang mawawala sa kada linggong may ECQ sa Metro Manila at iba pang lugar tulad ng Laguna, Cagayan de Oro at Bataan.

Ito ay kung palalawigin pa nang hanggang 5 linggo ang ECQ sa mga nasabing lugar.

Iminungkahi naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) na sa halip na puro lockdown, pag-igihin ng pamahalaan ang pagsunod sa minimum health protocols.

Hindi rin umano solusyon ang lockdown kundi nakakadagdag pa sa problema.

"We keep repeating the same measures, we get the same results," ani PCCI Acting President Edgardo Lacson.

Hanggang Biyernes naka-ECQ ang Metro Manila. Sa ngayon, wala pang anunsiyo sa susunod na magiging quarantine status ng Kamaynilaan.

—Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News