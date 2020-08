Pautang ng gobyerno para sa mga maliliit na negosyo, muling binuksan

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA (UPDATE) — "Take out" lang muna ang serbisyo ni Vicenta Balana sa kaniyang restaurant para may kita pa rin at gamiting pambayad sa mga tauhan at kuryente.

Ayon kay Balana, nag-apply siya para maka-utang sa Small Business (SB) Corporation noong Hunyo para pambawi sa negosyong nasapul ng COVID-19 pandemic.

Pero na-dismaya siya dahil hanggang ngayon ay wala pang nakikipag-ugnayan sa kaniya mula sa ahensiya.

"Hanggang ngayon wala pa rin. Mayroon na ba talagang natulungan?" ani Balana.

Paliwanag ng SB Corporation, marami kasing aplikante sa unang bugso ng mga pautang kaya't pansamantala itong natigil.

Noong Lunes, muling binuksan ang pautang ng SB Corporation sa maliliit na negosyo, na aabot sa hanggang P200,000 para sa micro-businesses at hanggang P500,000 sa small businesses.

Tatlo hanggang 12 araw ang pag-proseso ng pautang kung kumpleto ang requirements, kabilang na ang isang minutong video presentation ng aplikante na nagpapaliwanag sa negosyo nito.

"May video for you to explain your business kaya kapag ganoon... hindi na namin kayo tatawagan so mas mabilis na iyong proseso na ito," ani SB Corporation Spokesman Frank Gonzaga.

Isa sa mga interesadong umutang sa SB Corporation si Erwin Cirujales, na may-ari ng barberya.

Bagsak daw ang negosyo dahil sa mahigpit na community quarantine kaya't nagpapasalamat siyang muling luluwag o ibabalik sa general community quarantine ang Metro Manila sa Miyerkules.

Makatutulong raw ang pautang para pambayad sa upa, suweldo, tubig, at kuryente.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News