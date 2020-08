ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Agosto 17-23

Nag-abiso ang Meralco na makararanas ng pagkawala ng kuryente ang ilang lugar sa Metro Manila at ilang karatig-lalawigan ngayong linggo.

Ang power interruption ay bunsod ng maintenance work o mga pagkukumpuning isasagawa sa mga apektadong lugar, ayon sa Meralco.

MANILA (STA. ANA) AT MAKATI CITY (KASILAWAN AT CARMONA)

AGOSTO 17, 2020, LUNES

Sa pagitan ng 4:00 AM at 4:30 AM at sa pagitan ng 6:30 AM at 7:00 AM

→ Bahagi ng Old Panaderos St. mula Embarcadero St. hanggang New Panaderos St. kasama ang Kimika Industrial Sales, Manila Mill Timber at Asia Soy Foods Mfg. sa Punta, Sta. Ana, Manila.

→ Bahagi ng J. Posadas at F. Manalo Sts. mula Punta – DPWH Compound hanggang at kasama ang Phimco Industries sa Sta. Ana, Manila.

→ Bahagi ng Pedro Gil (Herran) St. mula Meralco – Sta. Ana substation sa Jesuitas St. hanggang Lambingan Bridge kasama ang M. Roxas, Medel at Lamayan Sts.; Plaza Felipe Calderon, Lawanit House - Sta. Ana, at Tiongson Compound sa Sta. Ana, Manila.

→ Bahagi ng Lamayan St. mula Calderon St. hanggang at kasama ang Azucena, Silang at Sta. Clara Sts.; at Sta. Ana Church sa Sta. Ana, Manila.

→ Bahagi ng Syquia St. mula Calderon St. hanggang at kasama ang Cagayan, Medel at M. Roxas Sts. sa Sta. Ana, Manila.

→ Bahagi ng Del Pan St. mula Cagayan St. hanggang Havana St. sa Bgy. Kasilawan, Makati City.

→ Bahagi ng Havana at P. Domingo St. mula Isabel St. sa Sta. Ana, Manila hanggang A. P. Reyes Ave. sa Bgy. Carmona, Makati City kasama ang Del Pan at Pilar Sts. sa Sta. Ana, Manila; Pagkakaisa at P. Nuñez Sts. sa Bgy. Carmona, Makati City.

→ Bahagi ng M. Roxas at E. Pascua Sts. mula La Torre St. hanggang malapit sa A. P. Reyes Ave. kasama ang A. Mendoza, Del Pan, Kasarinlan at J. Syquia Sts. sa Sta. Ana, Manila.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa loob ng Meralco – Sta. Ana substation.

PASIG CITY (DELA PAZ)

AGOSTO 17 - 18, 2020, LUNES HANGGANG MARTES

Sa pagitan ng 11:30 PM (Lunes) at 5:30 AM (Martes)

→ Bahagi ng Octagon St. mula E. Rodriguez Ave. hanggang F. Mariano Ave.

DAHILAN: Line reconstruction works sa Octagon St. sa Bgy. Dela Paz, Pasig City.

CAVITE (SILANG)

AGOSTO 18, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Rancho Imperial Subd. Road mula Sta. Rosa – Tagaytay Road hanggang at kasama ang Rancho Imperial Subd. Phases I & II at Buklod Bahayan Subd.; Bahagi ng Priya Meridien Subd.; at SM Savemore Market sa Bgy. Tartaria.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad sa Rancho Imperial Subd., Bgy. Tartaria, Silang, Cavite.

BATANGAS (BATANGAS CITY)

AGOSTO 18, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng San Isidro Road mula Batangas – Tabangao – Lobo Road hanggang at kasama ang Bgys. Maruclap, Haligue Silangan, Haligue Kanluran, San Miguel, Santo Niño, Mahabang Dahilig at San Isidro.

DAHILAN: Reconstruction ng poste sa Batangas – Tabangao – Lobo Road sa Bgy. San Isidro, Batangas City, Batangas Province.

MALABON CITY

AGOSTO 19, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 6:00 AM at 1:00 PM

→ Bahagi ng M. H. Del Pilar St. mula Meralco – Malabon substation sa Gov. Pascual Ave. sa Bgy. Tugatog.

→ Bahagi ng Gov. Pascual Ave. mula M. H. Del Pilar St. hanggang at kasama ang Hernandez St.; Samahang Maralita Ng Catmon Subd., Sapadaca Subd. at Malabon People’s Village sa Bgy. Catmon.

→ Bahagi ng Bustamante St. mula Sanciangco St. hanggang at kasama ang Jallen Metals Enterprises sa Bgy. Tinajeros.

→ Bahagi ng Sanciangco St. mula Gov. Pascual Ave. hanggang Sanchez St. kasama ang Malabon City Station Headquarters at Malabon City Jail sa Bgy. Catmon.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad, line reconstruction works at pag-install ng mga poste sa Sanciangco St. sa Bgy. Catmon, Malabon City.

VALENZUELA CITY (UGONG)

AGOSTO 19, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 1:00 PM

→ Bahagi ng La Mesa St.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste at line reconductoring works sa La Mesa St. sa Bgy. Ugong, Valenzuela City.

BULACAN (MALOLOS CITY)

AGOSTO 20, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 1:00 AM at 1:30 AM at sa pagitan ng 5:30 AM at 6:00 AM

→ Bahagi ng Sumapang Matanda Road mula A. Mabini St. hanggang at kasama ang Bgys. Sumapang Bata at Sumapang Matanda.

Sa pagitan ng 1:00 AM at 6:00 AM

→ Bahagi ng A. Mabini St. mula Concepcion St. hanggang malapit sa Sumapang Matanda Road kasama ang buong Bulacan Provincial Compound at Bulacan State University sa Bgy. Guinhawa.

DAHILAN: Line reconductoring works sa A. Mabini St. sa Bgy. Guinhawa, Malolos City, Bulacan.

MANILA (PACO, STA. ANA AT SAN ANDRES BUKID)

AGOSTO 20, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 8:30 AM at 9:00 AM at sa pagitan ng 2:00 PM at 2:30 PM

→ Bahagi ng Pres. Sergio Osmeña Highway mula Pres. Quirino Ave. hanggang San Andres St. sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng San Andres at Augusto Francisco Sts. mula Pres. Sergio Osmeña Highway hanggang Tejeron St. kasama ang Perlita, Opalo, Esmeralda, Amatista, Coral, Nakar, Rubi, Zafiro, Alabastro, Topacio, Crisolata, Granate, Concha, Onyx, Aqua Marino, Radium, Chromium, Radium, Mercurio, Oro A, Nickel, Marmol, Eloriaga, Araneta, Estrada, Diamante, De Pinedo, Sts. sa Sta. Ana, Manila.

Sa pagitan ng 8:30 AM at 2:30 PM

→ Bahagi ng United Nations Ave. mula Tanque St. hanggang Pres. Quirino St. kasama ang Midtown Executive Homes; National Food Authority at one feed ng Unilever sa Paco, Manila.

→ Bahagi ng Pres. Quirino Ave. mula United Nations Ave. hanggang at kasama ang Peñafrancia at Zamora Sts.; Acer, Chevrolet, at St. Peter the Apostle Parish Church and School sa Paco, Manila.

→ Bahagi ng Cristobal St. mula United Nations Ave. hanggang at kasama ang Isloff Terminal at Leonel Waste Management sa Paco, Manila.

→ Bahagi ng Pedro Gil St. mula Pres. Quirino Ave. hanggang at kasama ang Santiago, Paz, Merced, Union at Peñafrancia Sts.; Mang Inasal, 7-Eleven Store at Mercury Drug sa Paco, Manila.

→ Bahagi ng Peñafrancia St. mula Pres. Quirino Ave. hanggang at kasama ang Peninsula Garden Midtown Homes; Sto. Sepulcro at San Antonio Sts. sa Paco, Manila.

→ Bahagi ng Zamora St. mula Pres. Quirino Ave. hanggang at kasama ang Bagong Barangay Housing Project; Dapo, Ilang Ilang, Burgos at Gomez Sts. sa Paco, Manila.

→ Bahagi ng Union St. mula Pres. Quirino Ave. hanggang Pedro Gil St. kasama ang Lanuza, Icasiano at Feliza Sts. sa Paco, Manila.

DAHILAN: Pagpapalit ng poste, line reconductoring works at pag-install ng dagdag na lightning protection devices sa Peñafrancia St. sa Paco, Manila.

MANILA (MALATE AT SAN ANDRES BUKID), MAKATI CITY; (SAN ISIDRO AT PALANAN), AND PASAY CITY

AGOSTO 20, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 9:30 AM at sa pagitan ng 2:30 PM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Leon Guinto St. mula Meralco – Malate substation hanggang at kasama ang Immaculate Conception Ladies Dormitory sa Malate, Manila.

→ Bahagi ng Ocampo St. mula Dominga St. hanggang Arellano Ave. sa Malate, Manila.

→ Bahagi ng Arellano Ave. mula Barko International Inc. sa Malate, Manila hanggang at kasama ang Mercedes at Enrique Sts. sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng Dominga St. mula Ocampo St. hanggang at kasama ang Villarel at Dolores Sts. sa Malate, Manila.

→ Bahagi ng Dominga St. mula San Isidro Drive hanggang Gil Puyat (Buendia) Ave. kasama ang Gutierrez, Villa Barbara, Putuhan, Flores at Eusebio Sts. sa Pasay City.

→ Bahagi ng Tramo St. mula Ocampo St. sa Malate Manila hanggang Gil Puyat (Buendia) Ave. sa Pasay City.

→ Bahagi ng Gil Puyat (Buendia) Ave. mula Tramo St. sa Pasay City hanggang at kasama ang Dian, Bautista, Marconi at Emilia Sts. sa Bgys. Palanan at San Isidro sa Makati City.

→ Bahagi ng Burgos St. mula Gil Puyat (Buendia) Ave. hanggang at kasama ang Taylo, G. Villanueva, P. Dandan at Alvarez Sts. sa Pasay City.

→ Bahagi ng Taft Ave. mula Arellano University – Jose Abad Santos Campus hanggang at kasama ang College Road, G. Villanueva, F. Fernando at E. Rivera Sts.; PSBank at Southeastern College sa Pasay City.

Sa pagitan ng 9:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Zobel Roxas St. mula Conchu St. hanggang at kasama ang Enrique, Mercedes, Bautista at Fernando Sts. sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng Enrique St. mula Zobel Roxas St. hanggang at kasama ang Einthoven at Diesel Sts. sa Bgy. Palanan, Makati City.

→ Bahagi ng Arellano Ave. from Zobel Roxas St. hanggang at kasama ang Madras, Dian, Olivares, Puerto Rico, Quirinal, Bautista, Camalig, Bigasan, Dela Cruz at Araro Sts. sa Bgy. Palanan, Makati City.

→ Bahagi ng Casino St. mula Dela Cruz St. hanggang Dian St. sa Bgy. Palanan, Makati City.

→ Bahagi ng Dian St. mula Arellano Ave. hanggang Emilia St. sa Bgy. Palanan, Makati City.

→ Bahagi ng Calatagan St. mula Bermeo St. hanggang at kasama ang Florida, Hilario, Durango at Bautista Sts. sa Bgy. Palanan, Makati City.

→ Bahagi ng Dayap St. mula Durango St. hanggang at kasama ang Guernica, Dian, Florida at Hilario Sts. sa Bgy. Palanan, Makati City.

→ Bahagi ng Emilia St. mula Dian St. hanggang at kasama ang Matanzas, Ibarra at Guernica Sts. sa Bgy. Palanan, Makati City.

DAHILAN: Pag-install ng mga pasilidad sa Arellano Ave. sa San Andres Bukid, Manila.

CAVITE (CARMONA)

AGOSTO 20, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 9:30 AM at 1:30 PM

→ Bahagi ng Quarry Road mula Juanito Remulla Sr. Road (Governor's Drive) hanggang at kasama ang RCPJC Concrete Ready Mix Co. sa Bgy. Mabuhay.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad sa Bgy. Mabuhay, Carmona, Cavite.

QUEZON PROVINCE (PAGBILAO)

AGOSTO 20, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Maharlika Highway mula Bgy. Ibabang Palsabangon hanggang kasama ang Jacqueline Hills Subd., Sitio Amao, Sitio Crossing, Sitio Pulong Guiting at Sitio Sta. Ana sa Bgy. Silangan, Malicboy; Sitio Tatakan, Sitio Hituin at Sitio Patolbungan sa Bgy. Kanluran, Malicboy; Sitio Anos, Sitio Daang Pari, Sitio Logpond at Sitio Centro sa Bgy. Binahaan.

DAHILAN: Relocation of poles affected by DPWH bridge widening project along Maharlika Highway in Bgy. Ibabang Palsabangon, Pagbilao, Quezon Province.

MANDALUYONG CITY AT SAN JUAN CITY

AGOSTO 23, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 9:00 AM at 9:30 AM at sa pagitan ng 2:30 PM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Shaw Blvd. mula Mercury Drug sa Bgy. Hagdang Bato Libis hanggang malapit sa Gomezville St. kasama ang Clean Fuel Gas Station sa Bgy. Addition Hills, Mandaluyong City.

Sa pagitan ng 9:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng A. Bonifacio St. mula Sen. Neptali A. Gonzales St. hanggang at kasama ang C. F. Sanchez at M. Gonzaga Sts. sa Bgy. Hagdang Bato Itaas, Mandaluyong City.

→ Bahagi ng Sen. Neptali A. Gonzales St. mula A. Bonifacio St. sa Bgy. Hagdang Bato Itaas hanggang at kasama ang J. Fabella, A. Luna, Quieta at E. Jacinto Sts. sa Bgys. Daang Bakal, Harapin Ang Bukas at Bagong Silang sa Mandaluyong City.

→ Bahagi ng A. Bonifacio St. mula Sen. Neptali A. Gonzales St. hanggang Shaw Blvd. kasama ang Pinagtipunan at L. Gonzales Sts. sa Bgy. Hagdang Bato Libis, Mandaluyong City.

→ Bahagi ng Shaw Blvd. mula Acacia Lane hanggang Araullo St. sa Bgy. Hagdang Bato Libis, Mandaluyong City.

→ Bahagi ng Guerrero St. mula Shaw Blvd. hanggang at kasama ang Araullo at Gomezville Sts. sa Bgy. Hagdang Bato Libis, Mandaluyong City.

→ Bahagi ng Araullo St. mula Gomezville St. hanggang at kasama ang Montessori Lane; at Classic Manor sa Bgy. Addition Hills, San Juan City.

DAHILAN: Pagpalit ng poste sa Shaw Blvd. sa Bgy. Hagdang Bato Libis, Mandaluyong City.