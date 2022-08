Gasolinahan sa Mandaluyong City noong Marso 22, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File

(UPDATE) Rollback ulit sa presyo ng produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista sa Martes, Agosto 16.

Ayon sa abiso ng mga kompanya ng langis, narito ang ipatutupad nilang bawas-presyo:

Caltex (Alas-12:01 ng hatinggabi)

GASOLINA -P0.10/L

DIESEL -P1.05/L

KEROSENE -P0.45/L

Shell, Seaoil, Flying V, Petron (Alas-6 ng umaga)

GASOLINA -P0.10/L

DIESEL -P1.05/L

KEROSENE -P0.45/L

Petro Gazz, PTT Philippines, Unioil, Phoenix Petroleum (Alas-6 ng umaga)

GASOLINA -P0.10/L

DIESEL -P1.05/L

Cleanfuel (Alas-8:01 ng umaga)

GASOLINA -P0.10/L

DIESEL -P1.05/L

Ito na ang ika-7 linggong may rollback sa oil products.

Para sa oil industry expert na si Ramon "Chito" Villavicencio, masusundan pa ang rollback dahil mukhang babalik ang price level ng langis bago sinalakay ng Russia ang Ukraine.

"Unti-unti, I think, pupunta 'yon doon so next week, I think rollback na naman," ani Villavicencio.

Nauna nang sinabi ni Energy Secretary Raphael Lotilla na posibleng magtuloy-tuloy ang bawas-presyo sa petrolyo sa mga susunod na buwan.

Sa kabuuan, malaki pa rin ang net increase ng diesel, gasolina at kerosene sa kabila ng serye ng rollback ng petrolyo. Ibig sabihin nito'y mas marami at malaki pa rin ang itinaas kaysa ibinaba sa presyo.

Mula Enero 1 hanggang Agosto 16, P29.10 ang kabuuang itinaas ng presyo ng kada litro ng diesel, P17.45 sa gasolina, at P24.30 sa kerosene.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

