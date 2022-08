Kailangan ng pamilyang Pinoy na may 5 miyembro ng P12,030 kada buwan para mapunan ang mga pangunahing pangangailangan, sabi ngayong Lunes ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Sa isang press briefing, lumabas na tumaas ang poverty threshold sa P12,030 para sa taong 2021. Noong 2018, nasa P10,756 lang ito.

PSA: The poverty threshold was P12,030 for a family of 5 in 2021. pic.twitter.com/jKcEUrjmDE