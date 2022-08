MAYNILA - Nagkukumahog ang ilang pinuno ng mga malilit na paaralan sa Metro Manila, ngayong iniutos ng gobyerno na magkaroon na ng full implementation ng in-person classes sa Nobyembre.

“Ang hirap lang talaga na mag-full face-to-face right now because the rooms are in this repair. We're having to rush. Both ends kailangan mong gastusan yung facilities mo kung saan mo kukunin yung funding eh ang estudyante mo nangalahati," ani Atty. Ma. Elizabeth Sarmiento, principal ng Perpetual Help Learning Academy of Quezon City.

"Batak na batak yung private school lalo na yung maliliit gaya namin, parang naiiyak yung mga school owners and administrators kasi ang expectation ng mga parents… Bumaba ang tuition, medyo mahirap pero kakayanin…matagal na namang kinakaya,” aniya.

Ganito ang dinadalang alalahanin ng principal ng isang malliit na pribadong paaralan sa Masambong, Quezon City. Matindi kasi ang naging tama ng pandemiya sa kanilang operasyon.

Sabi ni Sarmiento, hindi sila susuko kahit pa mistulang hindi na kaya ng kanilang budget.

Malaking bagay aniya sa pagkatuto ng mga mag-aaral ang pagbabalik ng face-to-face classes kumpara sa online setup na kung minsan, hindi nila alam kung may nakikinig bang bata sa kanila.

“Ako okay pa rin is the default face-to-face, but yes there’s the fear... Mayroong diminish ang learning… You don’t see the entire picture, maliliit na kahon lang ang mga bata sa online learning. Minsan hindi po kami tiyak kung nandiyan pa sila. Minsan nagsusumbog ang magulang - maam nagtuturo po kayo nanonood siya ng YouTube. so iba literally and figuratively yung human touch kapag nagtuturo,” sabi ni Sarmiento.

Excited naman ang magkakapatid na Arya, Andrei at Andrea na makita na ng personal ang kanilang mga ka-klase na dati’y sa maliliit na square window lang ng online classes nila nakikita.

Handa na rin ang lahat ng uniporme, libro at iba pang gamit sa eskwela ng magkakapatid.

Sabi ni Maria Christina Bislenio, na isang full-time mom, nauunawaan nilang bahagi na ng pamumuhay natin ngayon ang virus at kallangan lang itong paghandaan.

Napabakunahan na rin aniya nila ang kanilang mga anak at paulit-ulit na lang ang paalala sa mga ito na doblehin ang pag-iingat sa eskwela.

“Siguro po merong kaunting fear pa din, kinakausap ko naman po sila. kapag nasa school na sila just follow precautions para maiwasang magkasakit yung mga bata, para sakin yung covid parang part of daily ano na natin iyan. Kailangan lang mag-ingat tapos vitamins sa mga bata,” sabi ni Bislenio.

'NAUUPOS NA KANDILA'

Sabi ni Principal Sarmiento, hindi lang sa mga estudyante may nawala sa ilalim ng online learning. Naging malaking hamon din aniya ito sa kanilang mga guro.

“I had one teacher approached me once. Umiiyak, na ayaw na niyang magturo. Medyo dramatic. Sabi niya, para po akong nauupos na kandila, there were time he felt na disrecpected by the kids na yun nga, nandiyan sila online tapos hindi na pala nakikinig. This is the noblest of professions, hindi madali to deal with students specially in and online setup na parang kasama mo sa classroom ang mga magulang,” kuwento ni Sarmiento.

Sa Ilocos Sur, sumali ang mga pulis sa Brigada Eskwela.

Ang Vigan City Police Station at Narvacan Municipal Police Station, tumulong sa pagpuputol ng mga sanga ng puno at paglilinis sa bakuran at sa mga silid-aralan.

OUTDATED NA MGA LAPTOP NG DEPED

Plano naman ni Senator Risa Hontiveros ang kinukuwestiyong pagbili ng PS-DBM ng mga outdated na laptops ng Department of Education o DepEd.

Sabi ni Hontiveros pinaplantsa na nila ang resolusyon para dito na naglalayong mapigilang maulit ang nangyaring anomalya kagaya sa Pharmally deal at iba pang kaparehong isyu kung saan ang mga pangalan na dati nang lumutang sa mga naunang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang lumalabas din ngayon.

“Ang take ko diyan kaya’t nagsusulat na ng resolusyon ang aking opisina, parang tila hindi lang sa isyung ito pero parang yung nakaraan din, yung Pharmally at iba pa, parang lagi nalang may cast of characters — nagpapart two, nagpapart three ng kanilang dating gawi. Naisasama talaga maya’t maya ang pangalan ni dating PS-DBM Usec. Lao, so tingin ko, hindi lang nakasentro dito sa overpriced laptops sa ating education system, pero yung nagiging repeat performances ng PS-DBM, lalo na sa ilalim ni dating Usec. Lao sa ganitong mga kwestiyonableng transaksyon,” sabi ni Hontiveros.

Una nang naghain si Senate Minority Leader Aquilino "Koko" Pimentel III ng resolusyon para imbestigahan ang P2.4 billion na halaga ng laptop na binili ng PS-DBM para sa DepEd na ayon sa COA report ay "overpriced" at masyadong mabagal.

“The Department of Education welcomes inquiries to be made by Congress regarding the laptops procured by the Procurement Service of the Department of Budget and Management (PS-DBM) for public school teachers at the height of the pandemic. DepEd believes that this matter needs to be resolved immediately, and we submit to the process as we commit to transparency and accountability — even if the issue only involves an Audit Observation Memorandum, which requires the submission of documents to the Commission on Audit (COA)," ani DepEd spokesperson Atty. Michael Poa.

Sabi ng DepEd, bukas sila sa anomang imbestigasyon ng Kongreso.

Ayon kay Poa, naniniwala silang mahalaga na maresolba agad ang isyung ito at nakahanda rin aniya ng kagawaran sa transparency at accountability.

Ang mga guro na itinuturing na pangalawang magulang ng mga bata sa eskwelahan, umaasang mananatili nilang katuwang sa paghubog sa mga bata ang mga magulang at ang lipunan.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News