MAYNILA - Taong 2019 pa nagtapos sa kursong accounting si Eduardo Doroteo, pero dahil pumutok ang pandemya noong 2020 ay hindi pa rin siya makahanap ng maayos na trabaho.

"Nung grumadweyt po ako masaya ako, after graduation nais ko pong maghanap ng trabaho kaso mahirap po kasi. Kasamaang-palad hindi ako natatanggap. Minsan kasi nauunahan o kaya puno na, ganu'n," ani Doroteo.

Ayon sa Jobstreet Philippines, lalo ngayong humirap ang paghahanap ng trabaho, dahil 60 hanggang 70 porsiyentong planong hiring ang nakabinbin dahil sa kasalukuyang metro-wide lockdown.

Naglalaban-laban din sa limitadong trabaho ang mga fresh graduate at displaced workers.

"Very challenging kasi limited pa rin ang mao-offer ng mga companies sa iba't ibang graduates kasi pina-prioritize nila 'yung 5 million na na-displace from the first lockdown. So 'yun 'yung pangako nila na 'pag nagkaroon ng opportunity ang kukunin nila siyempre 'yung may experience at saka 'yung dati nilang staff," ani Philip Gioca, country manager ng Jobstreet Philippines.

Virtual o online naman ang 80 porsiyento ng mga natitirang trabaho ngayon.

Ang karamihan ng vacancy, may kinalaman sa customer service, pagiging virtual assistant o kaya online teacher, at marami rin ang part-time kaysa full-time position.

Ayon sa JobStreet, alam nilang maraming fresh graduate ang nagdadalawang-isip na pumasok sa mga trabahong walang kinalaman sa kanilang kurso, pero dahil sa krisis at kapos na oportunidad anila dapat nang palitan ang ganitong pag-iisip.

"They need to get the job, they need to get the experience so they can be competitive… If you are an FA (flight attendant) or you’re in tourism, meron mga virtual assistants diyan, not necessarily doon sa industriya mo, but you can still help," ani Gioca.

"One because you have good communications, you have good presentation skills. So you can do that. Virtual assistants can actually be working for a hotel, working for an establishment that you do the admin at home and you get paid part-time," ani Gioca.

Para naman sa isang psychiatrist na si Dr. Jerome Go, idealistic at maraming inaasahan ang mga bagong graduate pero kapag hindi ito nakamit ay puwedeng humantong sa pagkawala ng kumpiyansa at iba pang mental health issue na dagdag-problema lalo na sa paghahanap ng trabaho.

"Mahalaga di ba pag prinesent na natin ang sarili natin sa isang job interview 'yung confidence. Pero 'yung iba, hindi natin maiwasan pagkatapos nilang makaranas ng maraming pagkabigo rejections eh maapektuhan ang kanilang tiwala sa sarili at nagkakaroon tuloy minsan ng pamumuo ng self-doubt o insecurity," ani Go.

Para maiwasan ito, pareho pa rin ang payo sa mga jobseeker na maging bukas sa ibang oportunidad at trabaho.

"Habang pinapatagal natin 'yung pagtatrabaho nauubos oras natin nasasayang din 'yung panahon na sana ay may nakikilala tayo, may nabi-build na network. Marami din sa mga tao ngayon ang nakakaranas ng pandemic fatigue o burnout dahil sa walang ginagawa pang-araw araw," ani Go.

Payo rin ni Go sa mga employer na dapat palakasin ang mental health support programs para sa kanilang mga empleyado lalo't hindi pa rin normal ang pagpasok ngayon sa trabaho at marami pa rin ang online.

Para naman sa Jobstreet, nakikita ng mga employer ang kahalagahan ng mental health wellness ng mga empleyado kaya bahagi ito ng suportang ibinibigay sa mga manggagawa.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News