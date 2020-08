Mga supermarket, botika tiniyak na susunod sa SRP ng face shields

Watch more in iWant or TFC.tv

Tig-P80 ang bili ng negosyanteng si Nini Martin sa mga face shield kaya imbes na ibenta ng P90, itatago na lang daw muna niya ito.

Sa utos kasi ng gobyerno, P26 hanggang P50 ang suggested retail price sa kada piraso ng face shield.

Pero ang malalaking supermarket naman ay ia-adjust na ang presyo ng kanilang face shields para makasunod sa SRP.

Sa mga SM Supermarket, SM Hypermarket at SaveMore, tig-P50 ang garter type habang 2 para sa P100 ang "with frame."

Parating pa lang umano ang stock ng face shield sa Robinsons Supermarket at Puregold pero tiniyak ng mga pamunuan na susunod sila sa SRP.

Wala ring supply ngayon ng face shield ang Mercury Drug pero nangako ang pharmacy na hanggang P50 lang ang magiging bentahan ng face shield.

Nilinaw naman ng Department of Trade and Industry (DTI) na ang tamang face shield ay iyong buong mukha ang may takip at hindi kalahati lang.

May multang kulong ang mahuhuling sobra sa SRP ang presyo ng face shield, ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Samantala, gumagawa rin ng face shield ang shared service facility ng DTI sa Marikina para ipang-donate.

Gamit ang isang makina, kaya umanong gumawa ng pasilidad ng DTI ng 3,000 face shield kada araw, na puwede raw ibigay sa mga nangangailangan.

Simula Agosto 15, kailangan nang magsuot ng face shield ng mga empleyado sa opisina at mga pasahero sa pampublikong transportasyon.