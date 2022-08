Supply ng puting sibuyas binabantayan ng DA

MAYNILA—Binabantayan ngayon ng Department of Agriculture ang supply at presyo ng puting sibuyas sa mga pamilihan.

Umabot na sa P400 ang kilo ng puting sibuyas, at sa pagmomonitor nila, maraming palengke ang wala nang ibinebenta nito.

"Tinitingnan namin ano ba ang supply situation, kasi meron report na nakakarating na report na meron pang white onion but we have to know kung gaano karami pa ito, from there we will look into the prices," ani Usec. Kristine Evangelista ng DA Consumer and Political Affairs Division.

Sa Kamuning Market sa Quezon City, dalawang tindahan lang ang merong puting sibuyas.

Daing ng mga namimili, masyado na itong mahal.

Mayroon pa naman daw bumibili kahit mataas ang presyo dahil kailangan pa rin ito sa ilang ulam.

"Kailangan nila kagaya ng mga restaurants, kailangan nila pero pa-konti-konti lang, basta kailangan lang nila, bibili isa piraso, isang kilo, pag marami, wala bumibili masyado," sabi ng tindero na si Ariel Lubiano.

Iniimbestigahan pa ng DA kung may hoarding o artificial shortage ng puting sibuyas.

