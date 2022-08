Huwag harangin ang senior citizens na magtrabaho: grupo

Watch more News on iWantTFC

Marami pang malakas na senior citizens na may kakayanan pang magtrabaho, kaya hindi sila dapat i-discriminate ng mga employer, ayon sa isang grupo.

Saad ni Jorge Banal Sr., president ng Federation of the Senior Citizens Association of the Philippines–National Capital Region, ang mga may edad na 65 taong gulang ay productive pa at ang mga senior citizen ay makabuluhan pa ngayon.

Kung productive pa ang isang senior citizen, disciminatory kung hindi na siya papayagan ipagpatuloy ang trabaho, giit ni Banal.

Ayon naman kay Sergio Ortiz Luis, president ng Employers Confederation of The Philippines, bigyan din ng pagkakataon ang mga bagong graduate.

Aniya, hayaan ang namumuno ng mga kumpanya na magdesisyon kung tatanggapin o tatanggalin sa trabaho ang mga senior citizen.

Kamakailan lang, sinabi ni Socioeconomic Planning Sec. Arsenio Balisacan na suportado niya ang isang panukala na tanggalin ang mandatory retirement age sa bansa.

Aniya, mayroon pang mga edad 65 hanggang 70 na kaya pa maging produktibo.—SRO, TeleRadyo, Agosto 11, 2022