Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Iniimbestigahan na ng Malacañang ang mga opisyal ng Sugar Regulatory Administration na lumagda sa resolusyon na sinabing mag-i-import ang Pilipinas ng 300,000 metric tons (MT) ng asukal.

"This resolution is illegal. The chairman of the Sugar Regulatory Board is President Ferdinand Marcos Jr. No such meeting was authorized by the President, nor such a resolution, likewise, was not authorized," ani Press Secretary Trixie Cruz-Angeles.

Ang tinutukoy na resolusyon ay ang Sugar Order Number 4 na nagbibigay ng panuntunan para sa mga sugar trader na nais mag-apply ng import permit na makapag-angkat ng asukal mula sa ibang bansa.

Pinirmahan ito noong Agosto 9 at in-upload sa website ng Agosto 10.

Nakapirma rito sina SRA Board Vice Chairperson Hermenegildo Serafica at ang mga board member na sina Roland Beltran at Aurelio Gerardo Valderrama.

Lumagda naman para kay Marcos si SRA Board officer-in-charge Leocadio Sebastian.

"You don’t convene the Sugar Regulatory Board in the absence of the president and in the absence of any such approval on his part," ani Angeles.

"It was therefore clear that there is no authorization for the importation of this 300,000 metric tons," dagdag niya.

Paliwanag ni Angeles, inatasan ni Executive Secretary Vic Rodriguez ang SRA na bumuo ng isang importation plan na maaaring maging basehan ng desisyon ni Marcos kung dapat bang mag-import ng asukal lalo't kakaangkat lamang ng bansa ng asukal noong Mayo at nagisisimula na ang panahon ng pag-ani ng tubo sa bansa.

Giit ni Angeles, hindi miscommunication ang nangyari.

"An investigation is ongoing to determine whether any acts that would cause the President to lose trust and confidence in his officials can be found or if there is malice or negligence is involved. In such a case, if such findings are made then the only determination left would be how many heads are going to roll," aniya.

Sa isang pahayag, sinabi ni Beltran na binigyan sila ng pagkakataon ng Palasyo na magpaliwanag kung bakit napangunahan si Marcos sa desisyon ng pag-aangkat ng asukal mula sa ibang bansa.

“This will give me the opportunity to clear my name in accordance with due process of law, and to punish those responsible for this fiasco," ani Beltran.

Watch more News on iWantTFC

Samantala, hati naman ang agricultural stakeholders sa pag-reject ng pag-angkat ng asukal.

Hindi pabor ang United Sugar Producers Federation (Unifed) sa 300,000 metric tons ng asukal na iaangkat dahil may mga producer nang nag-early harvest ng tubo at tumatanggap na ang sugar millers ng igigiling na asukal.

Ayon kay Manuel Lamata, president ng Unifed, kayang punan ng lokal na produksiyon ang demand hangga’t walang sama ng panahon na makaa-apekto sa kalidad ng asukal.

Hindi rin umano kailangang mag-import ng raw sugar dahil may limang sugar mills na magsisimula ng milling.

"Dapat 'pag mag-i-import, refined. Kung raw sugar ang ipapasok imagine 150,000 metric tons 'yan. Saan namin ibebenta 'yong new produce ng raw sugar namin? Kung ibenta namin, ang presyo, super low," ayon kay Lamata.

Hamon nila sa SRA at Department of Agriculture, magsagawa ng survey sa sugar mills at mga warehouse para malaman ang eksaktong suplay ng asukal sa kasalukuyan. Pangamba pa nila na may mga trader na nangho-hoard umano ng asukal para pataasin ang presyo nito.

Ayon naman kay Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) chairman Rosendo So, hindi sila tutol sa importasyon basta't tanging ang kakulangan sa suplay lang ang ipapasok sa bansa.

May mga magsasaka kasing nag-early harvest na para masimulan na ang milling ng asukal.

Nangangamba naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa posibilidad na maipasa sa mga konsumer ang dagdag-presyo dahil sa kakulangan sa suplay ng asukal.

Ilan sa mga produktong maaaring magtaas ng presyo ay mga inumin, tinapay, at processed meat.

"At this point in time, there's really a shortage. Even the harvest will not cover up the shortage. Palagay ko walang silang choice eh, kailangang itaas nila 'yong produkto nila. Ayaw rin natin na ang magsasaka, they are suffering. But if you think about the number of people in the sugar plantation compared to the number of people consuming, it's up to the government to weigh on these factors," ayon kay George Barcelon, chairman ng PCCI.

-- Ulat nina Lady Vicencio at Katrina Domingo, ABS-CBN News