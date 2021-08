Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Naghahanda nang umorder ng bakuna ang mga grupo ng negosyante para sa mga menor de edad na anak ng kanilang mga manggagawa.

Sa harap ito ng pagkalat ng Delta COVID-19 variant, na napapaulat na mabagsik ang epekto lalo na sa mga kabataan.

Ayon kay Presidential Adviser on Entrepreneurship Joey Concepcion, nagpasabi na siya kay vaccine czar Carlito Galvez Jr. na puwedeng idaan ulit sa tripartite agreement ang estimated na 500,000 hanggang 1 milyong Pfizer vaccine doses para sa mga bata.

"Maraming gustong bumili para sa mga children nila, we don't want to see our kids in the hospital or ICU, between us and them, tayo na lang ang maoospital, huwag na sila," ani Concepcion.

Ang grupo ng Filipino-Chinese Businessmen na Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, plano ring bumili ng Pfizer o Sinovac vaccines na puwedeng ibigay sa mga bata.

"Sa amin, walang sinisingil, laging kawanggawa... Alam nyo po tayo nasa isang bansa, kung ano mangyari apektado kapwa natin, kung ano mangyari sa mga bata, apektado mga magulang di makatrabaho," ayon sa kanilang pinuno na si Amb. Francis Chua.

Matatandaang nabanggit ng mga eksperto na dumarami ang mga bilang ng mga nagkaka-COVID-19 sa mga kabataan.

Noong nagdaang linggo ay nabanggit ng pamunuan ng Philippine General Hospital na karamihan sa mga batang nakaadmit sa kanilang ospital dahil sa COVID-19 ay kritikal ang lagay.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

