DA nagtakda ng bagong SRP para sa agricultural, fishery products sa Metro Manila

MAYNILA - Bilang proteksyon sa consumers at gabay sa mga nagtitinda, naglabas ang Department of Agriculture ng suggested retail price (SRP) para sa mga pangunahing produktong pang-agrikultura at fisheries.

Aabot sa 11 prime commodities ang saklaw ng bagong SRP sa ilalim ng DA Administrative Order No. 10.

Kabilang dito ang local at imported na bigas, bangus, tilapia, galunggong, baboy, manok, itlog, sibuyas, bawang, asukal at mantika.

Halimbawa sa local na bigas, P53 kada kilo ang special, P45 kada kilo ang premium at P40 kada kilo ang well-milled.

Nasa P230 ang kada kilo ng karneng baboy na kasim o pigue, habang P130 ang buong manok.

Aabot naman sa P180 kada kilo ang imported galunggong, habang P140 kada kilo ang local galunggong.