MAYNILA — Tapos na umano ang recession dahil nakabangon na raw ang ekonomiya ng Pilipinas noong second quarter ng taon kung saan pumalo sa 11.8 percent ang gross domestic product (GDP) ng bansa, batay sa datos na inilabas ng pamahalaan nitong Martes.

Ito ang pinakamabilis umanong paglago ng ekonomiya mula noong 1988 pa.

Pero hindi ibig sabihin, tuluyang nakabawi na ang ekonomiya mula sa pandemya.

Dahil rin kasi ito sa laki naman ng binagsak ng ekonomiya sa second quarter noong isang taon kung saan naging -17 percent ang GDP.

Kung titingnan ang halaga ng nawala sa ekonomiya dahil sa pandemya, hindi pa rin ito nababawi.

Ayon kay Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua, mas targeted ang mga ECQ ngayong 2021 kumpara sa 2020, at nakatulong ito sa pag-angat ng ekonomiya.

Naniniwala rin ang mga economic managers ng gobyerno na makakabangon ang ekonomiya mula sa ECQ ngayong Agosto basta't mapabilis na ang pagbabakuna ng publiko at hindi na dumami pa ang kaso ng COVID-19.

"With the second quarter results, they will help us achieve our target for the year. However it also depends on the outcome of the present ECQ... We will maximize the ECQ through vaccination," ani Chua.

Pero ayon sa isang ekonomista, baka sa huling parte pa ng 2022 maibalik ang ekonomiya sa pre-pandemic levels dahil sa paulit-ulit na lockdown.

"By the latter part of 2022 (presidential election year), GDP in pesos would be back to 100 percent of pre-COVID levels," ani Michael Ricafort, chief economist ng treasury group ng Rizal Commercial Banking Corporation.

Sa ngayon, umaasa ang lahat na hanggang 2 linggo lang ang itatagal ng lockdown at muling magbubukas ang ekonomiya pagdating ng Agosto 21.

—Ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News