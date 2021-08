MAYNILA—Tiniyak ni Agriculture Secretary William Dar na sa kabila ng hamon ng COVID-19 walang dapat alalahanin ang gobyerno sa supply ng pagkain sa bansa.

Sa kaniyang report kay Pangulong Rodrigo Duterte sa naging pulong Lunes ng gabi sa Malacañang, sinabi ng kalihim na walang kakulangan sa suplay nito ngayon.

"May sapat po tayong pagkain sa buong bansa. Dito po sa National Capital Region, tuloy-tuloy po ang suplay ng pagkain mula sa iba’t ibang probinsiya sa Luzon," mungkahi ni Dar, na sabi ring mino-monitor ng kaniyang kagawaran ang suplay at presyo ng mga pangunahing pagkain sa palengke.

Sa gulay, maganda umano ang suplay nito pero tumaas aniya ang kaunti ang presyo na pang-pinakbet at pang-chop suey dahil sa Bagyong Fabian at habagat na siyang nakasira sa pananim.

Bumaba naman ang presyo ng baboy dahil umano sa Executive Orders 133 at 134 na nagpababa sa taripa at nagpadagdag ng volume sa imported pork.

Stable din umano ang presyo ng iba pang karne.

Ang frozen na kasim at pigue ay mabibili sa P220 kada kilo at frozen liempo naman ay P250 kada kilo.

Ang presyo naman po ng fresh pork ay bumababa na rin mula sa mataas na presyo na umabot noong isang taon sa P400 pesos kada kilo.

Isa ring mainam na source ng protina ay manok, P150 per kilo na, at isda na stable din ang presyo sa mga palengke kagaya ng tilapia, P120 per kilo, bangus P160, galunggong P220, at alumahan P330.

Iniulat din ng kalihim ang ilan pang programa ng kagawaran tulad ng Kadiwa outlets, kung saan nailalapit ang mga farm produce sa mga komunidad, ang mga tulong ng Department of Agriculture sa mga magsasakang naapektuhan ng mga bagyo, ang pagtugon sa African swine flu at iba pang programa.

Sa susunod na 11 na buwan, plano ng DA na pag-igtingin ang Plant, Plant, Plant program, pagtatatag ng mas maraming Kadiwa outlets, paghihikayat sa mga kabataan na pasukin ang agri sector at iba pa.

