ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Agosto 10-16

MAYNILA — Makararanas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente ngayong linggo ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan dahil sa maintenance work o mga pagkukumpuni, sabi ng Meralco.

VALENZUELA CITY

AGOSTO 10 – 11, 2020, LUNES HANGGANG MARTES

Sa pagitan ng 11:00 PM at 11:30 PM (Lunes) at sa pagitan ng 5:30 AM at 6:00 AM (Martes)

→ Bahagi ng M. Hernandez, Daang Putol at E. Esteban Sts. mula M. H. Del Pilar St. hanggang at kasama ang Sherwood Residences at L & E Villas; San Roque Church at Iglesia Ni Cristo – Local ng Polo; at Pasolo Road sa Bgys. Pasolo at Mabolo.

→ Bahagi ng Pasolo Road mula Daang Putol St. hanggang at kasama ang C. San Juan St.; F. Santiago Subd. at Angeles I Subd. sa Bgy. Pasolo.

→ Bahagi ng M. H. Del Pilar St. mula Isla Road hanggang malapit sa Dela Cruz St. kasama ang San Diego Subd., Vittomar Residences II Subd., Lozville Subd., Nuestra Señora Compound at Marcos Compound; Polo Public Market, Ever Supermarket, Polo Methodist Church, San Diego De Alcala Parish Church, San Diego Parochial School at Pio Valenzuela Elementary School; F. Valenzuela, Fortune, Salvador, Mendoza at Navarette Sts. sa Bgys. Arkong Bato, Palasan, Polo, Poblacion at Mabolo.

→ Isla Road mula M. H. Del Pilar St. hanggang at kasama ang buong Bgy. Isla. Along Kapt. Vililia St. mula M. H. Del Pilar St. hanggang at kasama ang buong Bgy. Pariancillo Villa.

→ Pascual Deato St. mula Kapt. Vililia St. hanggang at kasama ang Valeriano, A. Joaquin Jr. at J. Sebastian Sts.; at Nuestra Señora De Guia Academy sa Bgy. Balangkas.

→ Bahagi ng Kabesang Imo St. mula Lanzones St. hanggang at kasama ang Ilang – Ilang, Magnolia, Avocado, Anonas, Lester, Aratiles, Bayabas, Buko, Kabuyao, Kalamansi, Karamay, Kasoy, Dayap, Dalanghita, Durian at Granada Sts. sa Bgy. Balangkas.

Sa pagitan ng 11:00 PM (Lunes) at 6:00 AM (Martes)

→ Bahagi ng M. H. Del Pilar St. mula M. Hernandez St. hanggang at kasama ang Tagalag Road sa Bgy. Mabolo.

→ Tagalag at Bisig Road mula M. H. Del Pilar St. hanggang at kasama ang Waling – Waling, Sunflower, Rose, Rosemary, Balikatan, Rosal, Marigold, Morning Glory, Jasmin, Lilac, Gladiola, Dama De Noche, Daffodil, Camia, Cosmos, Camila, Carnation, Adelfa, M. Aquino, M. Pinto at E. Salvador Sts.; Emirville Residences at A. Deato Subd. sa Bgys. Bisig at Tagalag.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad sa Tagalag at Bisig Roads sa Bgys. Tagalag at Bisig, Valenzuela City.

QUEZON PROVINCE (LUCENA CITY)

AGOSTO 11, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Philippine National Railways (PNR) Railroad Track mula malapit sa Mayao Crossing Barangay Road hanggang at kasama ang Puroks Santol 1 & 2, Purok Mabilog at Puroks Domuklong I & II sa Bgys. Mayao Crossing at Mayao Parada.

DAHILAN: Pagpapalit ng poste sa Bgy. Mayao Crossing, Lucena City, Quezon Province.

RIZAL PROVINCE (BINANGONAN)

AGOSTO 12, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 12:01 AM at 4:00 AM

→ Bahagi ng J. P. Rizal Ave. mula Paterno St. hanggang Binangonan Port kasama ang Binangonan Catholic College, Jollibee, 7-Eleven Store at CAFEGO Ice Plant; A. Mabini, Osmeña, Mayon, at Banahaw Sts. sa Bgy. Libis.

→ Bahagi ng M. L. Quezon St. mula Smart Telecom Tower sa Bgy. Libid hanggang at kasama ang Sitio Wawa sa Bgy. Libis; Binangonan Public Market, Sta. Ursula Parish Church at Binangonan Municipal Plaza sa Bgy. Libid.

DAHILAN: Pagpalit ng poste sa J. P. Rizal Ave. sa Bgy. Libis, Binangonan, Rizal Province.

MALABON CITY

AGOSTO 12, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 6:00 AM at 1:00 PM

→ Bahagi ng M. H. Del Pilar St. mula Meralco – Malabon substation hanggang Gov. Pascual Ave. sa Bgy. Tugatog.

→ Bahagi ng Gov. Pascual Ave. mula M. H. Del Pilar St. hanggang at kasama ang Hernandez St.; Samahang Maralita Ng Catmon Subd., Sapadaca Subd. at Malabon People’s Village sa Bgy. Catmon.

→ Bahagi ng Bustamante St. mula Sanciangco St. hanggang at kasama ang Jallen Metals Enterprises sa Bgy. Tinajeros.

→ Bahagi ng Sanciangco St. mula Gov. Pascual Ave. hanggang Sanchez St. kasama ang Malabon City Station Headquarters at Malabon City Jail sa Bgy. Catmon.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste at line reconductoring works sa Sanciangco St. sa Bgy. Catmon, Malabon City.

CAVITE (TANZA)

AGOSTO 12, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 9:30 AM at 2:30 PM

→ Ciudad Verde Homes Phases 1 & 3 sa Bgy. Paradahan 1.

DAHILAN: Reconstruction, paglilipat at pagpapalit ng mga pasilidad sa Tanza - Trece Martirez City Road sa Bgy. Paradahan 1, Tanza, Cavite.

QUEZON CITY (CUBAO)

AGOSTO 12, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 2:00 PM

→ P. Zamora St. mula 18th Ave. hanggang 19th Ave. kasama ang P. Gomez St. sa Bgy. San Roque.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad sa P. Zamora St. sa Bgy. San Roque, Cubao, Quezon City.

MANILA (MALATE)

AGOSTO 13, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Remedios Circle mula M. Adriatico St. hanggang J. Bocobo St. kasama ang Korean Place Restaurant at Club Yoko Bar and Restaurant Inc.

DAHILAN: Line reconductoring works sa Remedios Circle sa Malate, Manila.

BATANGAS PROVINCE (STO. TOMAS) AT LAGUNA (CALAMBA CITY AT LOS BAÑOS)

AGOSTO 14, 2020, BIYERNES

Sa pagitan ng 5:30 AM at 5:59 AM at sa pagitan ng 6:01 PM at 6:30 PM

→ Bahagi ng Cuervo II Road mula Chipeco Ave. Ext. hanggang Calamba – Los Baños National Highway (Manila South Road) kasama ang Sitio Masikap sa Bgy. Real, Calamba City.

→ Bahagi ng Calamba – Los Baños National Highway (Manila South Road) mula Cuervo II Road sa Bgy. Real, Calamba City hanggang Puregold Jr. Supermarket sa Bgy Batong Malake sa Los Baños; Bgys. Halang at Bucal sa Calamba City; Bgys. Anos, Lalakay at Batong Malake sa Los Baños.

Sa pagitan ng 6:00 AM at 6:00 PM

→ Batangas Paper Mill sa Bgy. San Felix.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad sa NGCP Bay – Calamba 69kV transmission lines.

QUEZON CITY (BALINTAWAK)

AGOSTO 15, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Christian St. mula Grace Christian College sa Grace Village, Bgy. Apolonio Samson hanggang at kasama ang Joy St. sa Bgy. Balingasa.

DAHILAN: Paglilipat ng poste at reconductoring ng primary lines sa Christian St. sa Grace Village, Bgy. Apolonio Samson, Balintawak, Quezon City.

PATEROS

AGOSTO 15, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 1:00 PM at 6:00 PM

→ Bahagi ng G. De Borja St. mula P. Herrera St. hanggang at kasama ang E. Quiogue, T. Sulit at G. Manalo Sts.; at Pateros Municipal Hall sa Bgys. Aguho at Martires Del 96.

DAHILAN: Paglilipat ng mga poste at line reconstruction works sa G. De Borja St. sa Bgy. Aguho, Pateros.

CAVITE (DASMARIÑAS CITY AT GEN. TRIAS CITY)

AGOSTO 15, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 9:30 AM at 2:30 PM

→ Sunrise Hills Subd. sa Bgy. Sabang, Dasmariñas City. Cybergreens Hills Subd. at Cyberville Subd. Phase 1 sa Bgy. Santiago, Gen. Trias City.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad sa Don Placido Campos Ave. sa Bgy. Sabang, Dasmariñas City, Cavite.

CAVITE (IMUS CITY)

AGOSTO 15 - 16, 2020, SABADO HANGGANG LINGGO

Sa pagitan ng 11:30 PM (Sabado) at 12:30 AM (Linggo) at sa pagitan ng 11:00 AM at 12:00 NN (Linggo)

→ Bahagi ng Emilio Aguinaldo Highway mula Meralco – Imus substation hanggang malapit sa J. T. Paterno Blvd. sa Bgy. Anabu II-F kasama ang Landtrust Homes Subd., Santiago Subd., Villa Elisa Subd., Noble Hills Subd., Pallas Athena Classique Subd., Pallas Athena Executive Village, Villa San Lorenzo Subd., Plaza Homes Subd., ACM Subd., Regatta Classic I Subd., Juliard Homes III Subd., Sherwood Homes, Goldlane Subd., The Parkplace Village at Anabu Hills Industrial Estate Subd.; The District Imus – Ayala Malls, Metro Gaisano, Puregold Anabu, Shopwise Imus, EMI (EDS Mfg. Inc.) Yazaki at Koldstor Centre Phils. Inc. sa Bgys. Anabu II-E, Anabu II-D, Anabu II-C, Anabu II-A, Anabu II-B, Anabu I-F, Anabu I-D, Anabu I-E, Anabu I-C, Anabu I-B at Anabu I-A.

→ Bahagi ng Malagasang Road mula Open Canal Road hanggang at kasama ang Green Estate Subd. Phases 1, 2 & 3, Jade Residences Phase A, Silvertowne II Subd., Aguirre Subd., Bloomingdale Subd., Green City Subd., Green Gate Subd., Greengate Homes, Lance Ville Subd., Mandarin Homes II Subd., Greenplace Homes 3, Greenmark Homes, Granville Homes at Crystal Place Subd. sa Bgys. Malagasang I-G, Malagasang I-E, Malagasang I-F, Malagasang II-A, Malagasang II-B, Malagasang II-C at Malagasang II-E.

DAHILAN: Maintenance works sa loob ng Meralco - Imus substation.