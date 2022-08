Bababa ang singil sa kuryente sa paparating na August billing, sabi ngayong Lunes ng Meralco.

Nasa P0.21 kada kilowatt hour (kwh) ang tapyas bunsod ng malaking bawas sa generation at distribution charges, paliwanag ng power distributor.

MERALCO Spokesman Joe Zaldarriaga announces the rate reduction of P0.21/kwh for the August billing. This is due to lower generation and distribution charges. pic.twitter.com/d5l9tS3Bwk