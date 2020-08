ALAMIN: Inaasahang galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa Agosto 11

Attention mga motorista!

MAYNILA - May rollback sa presyo ng diesel at kerosene habang may dagdag-presyo naman sa gasolina sa Martes, Agosto 11, ayon sa mga taga-industriya.

Tinatayang dagdag at bawas sa presyo ng produktong petrolyo:

• Gasolina → P0.20- P0.30/litro (dagdag)

• Diesel → P0.20- P0.30/litro (bawas)

• Kerosene → P0.30- P0.40/litro (bawas)

Maglalaro sa P0.20 hanggang P0.30 kada litro ang magiging rollback sa diesel.

Nasa P0.30 hanggang P0.40 kada litro naman ang bawas-presyong inaasahan sa kerosene.

Pero ang gasolina, tataas nang P0.20 hanggang P0.30 kada litro.

Sinabi naman ni Energy Secretary Alfonso Cusi na walang balak sa ngayon na patawan nang mas mataas na taripa o buwis ang imported na petrolyo.

Bagama't desisyon ito ng Department of Finance, hindi awtomatikong maibabalik ang dagdag-taripa sa fuel products oras na maging batas ang Bayanihan to Recover as One Act.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News