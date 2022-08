(UPDATE) Bumaba na ang presyo ng manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila.

Sa Litex Market sa Quezon City, halimbawa, nasa P180 na lang ang kada kilo ng manok, mas mababa sa P200 noong nakaraang linggo.

Ayon sa tinderang si Analisa Bautista, hindi na kinukulang at nade-delay ang mga manok mula sa supplier.

Magugunitang noong mga nakaraang buwan ay sunod-sunod na namatay ang mga manok sa Central Luzon ng bansa dahil sa avian flu.

"Medyo marami na raw po ang manok ngayon at bumaba na rin ang price ng feeds," ani Bautista.

Bumaba na rin nang P10 hanggang P20 ang presyo ng manok sa ibang pamilihan gaya ng Quinta Market, Trabajo Market, Mega Q-Mart at Tandang Sora Market.

Kung may menos sa manok, may taas-presyo naman sa presyo ng tilapia, bagay na kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa Central Luzon na isa sa top producers ng nasabing isda.

Ayon kay BFAR Central Luzon Director Wilfredo Cruz, bunsod ito ng mataas na presyo ng petrolyo at feeds.

Nag-develop naman na ang aquaculture division ng Southeast Asian Fisheries Development Center at National Fisheries Research and Development Institute ng murang aquaculture feeds.

Samantala, wala namang pagtaas sa presyo ng ilang gulay. Normal na rin umano ang mga delivery ng mga ito matapos maantala dahil sa lindol sa norte.

