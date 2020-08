Meter reading ng Meralco magpapatuloy sa 2 linggong lockdown

MAYNILA - Magpapatuloy ang pagbabasa ng metro ng Meralco kahit pa man ibinalik sa mas mahigpit na lockdown ang Kamaynilaan at mga karatig-probinsiya nito.

Paliwanag ng Department of Energy, binabantayan din kasi nila ang galaw ng Meralco kasabay ng pagdami ng reklamo sa lumobong bayarin matapos ang striktong lockdown noong mga naunang buwan.

"Ang panawagan ko sa Meralco is to be more responsible and empathize with consumers dahil titingnan namin lahat ng corrective measures nila," ani Energy Secretary Alfonso Cusi.

Umaapela ang Meralco sa mga local government unit na payagan ang mga tauhan nila na magbasa ng metro.

"Di na nga tayo magre-resort doon sa tinatawag na estimated, kung ano na ang actual meter reading, 'yun na ang basehan," ani Meralco spoksperson Joe Zaldarriaga.

Inulit naman ng Meralco na hindi sila maglalabas ng disconnection notice hanggang dulo ng Setyembre.

Samantala, namumuro naman ang bawas-presyo sa kuryente para sa August bill.

"At the worst case scenario it's flat to lower rates. Sakaling magkaroon ng adjustment pataas sa ngayon di pa natin nakikita 'yun," ani Zaldarriaga.

Sa Lunes ihahayag ng Meralco kung magbabawas o magdaragdag sila ng singil, pero sakaling bumaba ito, ito na ang ika-4 buwang sunod na may bawas sa singil sa bill mula Mayo.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News