Modular nuclear power plant balak itayo ng gobyerno

Watch more in iWant or TFC.tv

Sariwa pa sa alaala ang aksidente sa Fukushima nuclear facility sa Japan noong 2011, kung saan libo-libo ang naapektuhan.

Pero sa kabila ng pangamba, tuloy ang interes ng gobyerno na dagdagan ng nuclear energy ang supply ng kuryente sa Pilipinas kasunod ng utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na pag-aralan ang polisiya.

"Lahat naman talaga may risk but puwede naman i-measure and to control," ani Energy Secretary Alfonso Cusi.

"Huwag na tayo mamili. Kahit sa impiyerno 'yan galing, ita-tap natin para lang may kuryente," dagdag ng kalihim.

Ayon kay Cusi, kailangan ng bansa ng dagdag na mapagkukuhanan ng kuryente habang umaangat ang ekonomiya para maiwasan ang brownout at mahal na singil. Kukunsultahin naman daw lahat.

Modular nuclear plant ang target ng Department of Energy, at bukas daw ang probinsya ng Sulu, Cagayan at Palawan na ilagay sa kanila ang pasilidad.

"We are going to be very transparent in discussing. We will engage the public," ani Cusi.

Pero para sa grupong Advocates of Science and Technology for the People (Agham), hindi totoong bababa ang singil ng kuryente dahil imported din ang fuel para gumana at makagawa ng kuryente ang mga nuclear facility.

Kahit daw ang Bataan Nuclear Power Plant na binayaran ng bilyong piso pero hindi naman nagamit, hindi rin umano puwedeng buksan dahil paso at dispalinghado na ang maraming parte.

"Hindi timely itong gagawin ng gobyerno," ani Agham Secretary General Feny Cosico.

"Marami pa tayong ibang energy resources na puwedeng i-develop," dagdag ni Cosico.

Kung si Cusi umano ang tatanungin, dapat gamitin ang Bataan Nuclear Power Plant pero depende raw ito sa komunidad at local government unit.

Bukas naman ang Meralco sa paggamit ng kuryente galing sa nuclear power.

Pero aminado ang DOE na taon pa ang aabutin bago maitayo ang kauna-unahang modular nuclear power facility sa Pilipinas.

-- Ulat ni Alvin Elchco, ABS-CBN News