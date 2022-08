Nagbabadya muli ang big-time na rollback sa langis, maging ang bawas-singil sa bill ng Meralco ngayong Agosto.

Batay sa unang 4 na araw ng trading ng langis sa World Market, nasa halos P2 na ang ibinagsak sa presyo ng diesel, P1.56 sa gasolina at P2.42 sa kerosene.

Bagsak kasi ang demand dahil sa pangambang recession o paghina ng ekonomiya ng malalaking bansa kaya pababa ang presyo ng langis.

"Ang isa pang magandang pwedeng mangyari is mukhang magkakaroon ulit ng panibagong pagbagsak ng world market in today's trading kaya po baka pwedeng madagdagan ang rollback pa kung saka-sakaling magtuloy-tuloy pa ang nakikita natin," ani Jetti Petroleum Philippines Persident Leo Bellas.

Sa harap ng sunod-sunod na rollback sa langis, tingin ni Department of Energy-Oil Industry Management Bureau director Rino Abad na "malabo" pang bumalik ito sa dating presyo na P40-P50 kada litro.

"Medyo malabo kasi yung bottomline is ang sino-solve pa nga lang natin ang Russian problem, 'di pa natin sinu-solve ang oversupply... yung replacement supply pa lang pinuproblema na natin," ani Abad.

Samantala, may namumuro ring bawas-singil sa Meralco. Bagama't mayroon umanong repricing ng natural gas na puwedeng magpataas sa singil, mayroon ding hahatak naman pababa sa overall na August billing.

"It can go either way, but in the event of an upward pressure di naman siguro masyadong magiging malaki ngayon. May posibilidad din naman ng downward pressure," ani Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga.

Pero ayon sa sources may maliit na bawas-singil sa paunang kuwenta ng rates. Sa Lunes pa isasapinal kung magkano ang magiging galaw.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News