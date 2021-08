ABS-CBN News/File

MAYNILA (UPDATE) - Umaalma ang ilang supermarket at consumer group sa plano ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na limitahan ang pagbili ng basic goods gaya ng mga de lata sa panahon ng mahigpit na lockdown.

Para sa pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, hindi na kailangan ang ordinansa.

Paliwanag niya, mismong mga supermarket na ang awtomatikong nagko-kontrol sa panic buying sa pamamagitan ng paglimita sa dami o bilang ng puwedeng bilhin ng isang customer.

"We don't need an ordinance for that. Kasi automatic ang tindahan at negosyo will limit kapag kailangang mag-limit. At bakit nagli-limit? Para mapagbigyan lahat ang mga household na nangangailangan," ani Cua.

Ganito rin ang pananaw ni Laban Konsyumer President Vic Dimagiba na nagsabing tinitiyak naman ng mga manufacturer at lokal na pamahalaan na sapat ang suplay ng produkto.

Panawagan niya, ipaubaya na lang sa konsyumer ang desisyon.

Aniya, ang mas mainam na gawin ay bantayan ang presyo ng mga bilihin habang ECQ.

"Hayaan na lang po natin 'yung market ang mag-dictate kung hanggang saan 'yung mga consumers, depende sa budget nila, kung ilan ang kanilang dapat bilihin pero kami po ay hindi sang-ayon kung magkakaroon ng limitasyon sa pagbili ng ilang produkto," ani Dimagiba.

Matatandaang naglabas ng ordinansa ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, kung saan hanggang 5 lata lang kada brand at kada tao ang mabibili ng mga residente sa kabuuan ng ECQ sa sardinas, habang 10 lata kada tao ang maaaring bilhing karneng de lata gaya ng meat loaf.

Sabi rin ng Department of Trade and Industry na hindi na kailangang limitahan ang puwedeng mabiling basic goods ng mga kustomer sapagkat wala namang shortage.

"Alam na natin lahat ng protocols, whether health protocols or movement ng goods or sa loob ng retail, hindi na natin nakita ang need para maglagay ng purchase limit, marami namang supply," ani DTI Undersecretary Ruth Castelo sa pag-iinspeksiyon niya ng mga supermarket sa bisperas ng mahigpit na lockdown.

— May ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

