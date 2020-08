Gobyerno naghahanap ng libo-libong health workers, contact tracers para sa COVID-19 response

Target ng gobyerno na makakuha ng libo-libong mga contact tracer at mga health worker para sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) response, ayon sa opisyal ng pandemic task force ng bansa.

Sa harap ito ng pagdaing ng mga health worker sa kakulangan ng tauhan na makatutulong sana sa pandemic response, at sa pagsirit ng coronavirus cases ng bansa.

Ayon kay IATF co-chair at Cabinet Secretary Karlo Alexi Nograles sa 9,000 health workers na target ma-hire ng pamahalaan para i-deploy sa COVID-19 response ay higit 6,000 pa lang ang nakukuha.

Ayon kay Nograles, higit 3,000 bakanteng posisyon pa ang sinisikap punan ng Department of Health para sa deployment sa 300 medical facilities.

Samantala, maging ang Department of the Interior and Local Government (DILG) ay patuloy pa ring naghahanap ng mga contact tracer.

Nasa 73,000 na contact tracer na ang meron sa ngayon, na malayo pa sa 135,000 na target ng DILG.

Ayon kay Nograles, nasa 42,000 ang barangay sa bansa, at ang ideal ratio ay dapat may isang contact tracer sa bawat 800 hanggang 1,000 populasyon.

Samantala, ang Philippine National Police, sinisikap naman daw na maiwasan ang burnout matapos dumaing ang medical community na pagod na sila sa pagresponde sa pandemya.

Sabi ni Joint Task Force COVID Shield Commander Lt. Gen. Guillermo Eleazar, nagsasagawa sila ng rotation ng duty, at binibigyan din ng psychological intervention ang mga pulis.

Nananawagan si Eleazar na tulungan ang mga police at medical frontliner sa kanilang pasanin sa pamamagitan ng kooperasyon para hindi na lumala pa ang problema sa COVID-19.

--Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News