Pamimili sa isang grocery habang ECQ sa Luzon noong Abril 2020. Fernando Sepe Jr., ABS-CBN News/File

MAYNILA- Lilimitahan ang maaaring mabiling basic goods sa Quezon City sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) sa Kamaynilaan.

Alinsunod ito sa ordinansang inilabas ni Quezon City Mayor Joy Belmonte nitong Miyerkoles.

"We have to impose limits to avoid panic buying and hoarding that may lead to supply problems and could prevent other citizens from purchasing the needs of their families during the ECQ," ani Belmonte sa pahayag.

"Mas mabuti na ngayon pa lang ay nakalatag na ang polisiyang ito upang magkaroon ng pagkakataon ang lahat na makabili ng kanilang pangangailangan," dagdag niya.

Sa sardinas, hanggang 5 lata lang kada brand at kada tao ang mabibili sa kabuuan ng ECQ.

Hanggang 10 lata naman kada tao ang maaaring bilhing karneng de lata gaya ng meat loaf.

Ito umano ang plano para maiwasan ang panic buying o hoarding. Pero tiniyak naman ni Belmonte na may sapat namang suplay ng pagkain ang siyudad.

Ang Department of Trade and Industry (DTI), hindi maglalabas ng kalahatang order dahil sapat naman umano ang suplay ng basic goods.

Ilalagay sa ECQ ang Kamaynilaan mula Agosto 6 hanggang Agosto 20 sa harap ng banta ng Delta variant.

Sa ilalim ng ECQ, mga essential na pasilidad lang gaya ng supermarket, pagamutan, botika at mga hardware ang pinapayagang magbukas.

-- May ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News