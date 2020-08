Mga taong pumupunta sa mga mall umunti

Watch more in iWant or TFC.tv

Lalong umunti ang mga taong pumapasok sa mga mall sa unang araw ng modified enhanced community quarantine sa Metro Manila at mga kalapit na probinsiya.

Sa Trinoma Mall sa Quezon City, pagpasok pa lang nitong Martes ay ramdam na agad ang bawas ng tao sa mall.

Nananatiling bukas ang maraming restaurant pero puro take-out at delivery lang.

Maraming mga manggagawa ng mall ang nakapasok sa trabaho, karamihan ay sa pamamagitan ng bisikleta at motorsiklo.

"Kailangang magtrabaho dahil sa pamilya. Tumutulong ako sa magulang ko," sabi ni Jason Crusillo, empleyado ng mall.

Nasa 14 establisimyento ang sarado, kabilang na ang lahat ng salon, sa Trinoma.

"This is only temporary. We are still hopeful that after two weeks, we will o back to our GCQ (general community quarantine) where dine-in and all the salons will be allowed to open," ani Trinoma President AC Legarda.

Sa SM North Edsa, kailangan naman ng quarantine pass bago makapasok.

Sarado na ang salons pero maraming bukas na restaurant na take-out lang. Marami ring manggagawa ang nakapasok.

Bago magkaroon ng COVID-19, umaabot sa higit kalahating milyong tao ang pumapasok sa SM North Edsa pero bumaba ito sa 68,000 noong nag-GCQ.

Nitong Martes, nasa 4,000 ang pumasok sa SM North, base sa tala ala-1 ng hapon.

Wala namang problema sa pamunuan ng SM North Edsa kung konti lang ang mga tao basta sumusunod sila sa patakaran ng gobyerno.

"We really hope na mayroon talaga mangyari in the next 15 days," ani Jocelyn Clarino, operations head ng SM North Edsa.

Kuntento naman ang Department of Trade and Industry sa pagsunod ng mall pati ng mallgoers sa mga patakaran.

Hanggang alas-6 ng gabi lang bukas ang mga mall kada araw.

Narito naman ang iskedyul ng mga supermarket:

Robinsons Supermarket - 8 a.m. hanggang 8 p.m.

SM Supermarkets - 8 a.m. hanggang 7 p.m. (NCR)

Puregold - 7 a.m. hanggang 8 p.m.

Landmark (Trinoma) - 9:30 a.m. hanggang 7 p.m.

Landmark Supermarket (Trinoma) - 9 a.m. hanggang 7:30 p.m.

Isinailalim sa MECQ ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal hanggang Agosto 18 matapos hilingin ng mga medical frontliner ang paghigpit sa lockdown dahil sa dumaraming pasyenteng may COVID-19.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News