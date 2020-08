Mga supermarket, botika dinagsa bago mag-MECQ

Watch more in iWant or TFC.tv

Maraming mamimili ang nagdali-daling pumunta ngayong Lunes sa mga supermarket at botika para bumili ng mga kakailanganing pagkain at gamot habang nasa ilalim ng modified general community quarantine ang Metro Manila at ilang kalapit na probinsiya.

Napuno ng mga mamimili ang isang supermarket sa Quezon City, kung saan mahaba ang pila sa labas ng establisimyento at pila ng cashier sa loob ng pamilihan.

Ayon sa isang mamimili na si Marisa Cantilya, hindi maituturing na panic buying ang kaniyang pag-grocery kahit pa nag-uumapaw ang kaniyang cart ng pagkain at iba pang gamit sa bahay.

Ayon kay Cantilya, naghahanda lang siya para sa 2 linggong walang labasan ng bahay.

Higit isang oras namang nagtiis na pumila sa labas ng isang botika si Luzviminda Andolita.

Marami kasi siyang maintenance medicine araw-araw, na hindi puwedeng hindi inumin, kaya bumili na siya para sa 2 linggo.

Wala raw siyang mautusang bumili ng gamot dahil pumapasok sa trabaho ang mga anak niyang kasama sa bahay.

Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply ng face mask, disinfectants at vitamins sa mga pamilihan kaya hindi kailangang mag-panic buying.

Marami rin daw ngayong stock ang mga supermarket ng mga pangunahing bilihin gaya ng canned goods, noodles, at tinapay.

Hindi rin muna papayagan ang mga manufacturer na magtaas ng presyo, ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

-- Ulat ni Apples Jalandoni, ABS-CBN News