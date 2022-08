Presyo ng ilang gulay tumaas sa Metro Manila

Tumaas ang presyo ng ilang klase ng gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila.

Kabilang dito ang carrots, na ayon sa mga retailer ay kaunti ang supply, at sibuyas na 2 linggo na umanong paunti-unti ang dating sa Kamaynilaan.

Mula P190 kada kilo, nasa P200 na ang kada kilo ng puting sibuyas.

"Kaunti lang po ang dumadating siguro tinatantiya kasi mahal. Bawal din kasi ang imported," anang tinderang si Norma Santos.

Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura (Sinag), ubos na ang lokal na produksyon ng puting sibuyas kaya tumataas ang presyo nito.

"Sa ngayon kasi 'yong storage kasi ng sibuyas na puti, up to this month, wala nang masyadong stocks talaga kaya puwede naman mag-issue ulit ng import permit para at least makapasok 'yong white na sibuyas," ani SINAG Chairperson Rosendo So.

May mga na-monitor din ang grupo na ipinupuslit umanong sibuyas sa Luzon.

"May mga naririnig kaming smuggled na pumapasok. So dapat matukoy kung saan 'yong pumapasok na smuggled. Galing south eh. Galing Mindanao, dinadala dito sa Luzon," ani So.

Kaugnay ng pagtaas ng presyo ng ibang klase ng gulay pagdating sa Metro Manila, kinuwestiyon ni So ang pagpatong ng presyo dahil halos doble ang presyo ng gulay sa Metro Manila kompara sa mga gulay sa Benguet Trading Post.

"'Yong ang isang problema na sinasabi ng Presidente, 'yong value chain. Kailangang ayusin talaga. May problema talaga 'yong delivery. Hindi lang gulay. Karne ng baboy, mostly namomroblema 'yong delivery cost. Siguro pagsabihan 'yong mga outlet bakit ganoon kalayo ang diperensya," ani So.

