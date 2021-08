Presyo ng bilihin 'walang pagbabago' habang may ECQ: DTI

MANILA – Siniguro ng Department of Trade and Industry na wala munang magbabago sa presyo ng mga pangunahing bilihin lalong lalo na at magkakaroon ng enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila, ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez ngayong Lunes.

“On hold” muna ang paglalabas ng bagong SRP (suggested retail price) bulletin kung saan inilalabas ang adjusted na presyo ng mga bilihin, ayon kay Lopez.

“Pagdating sa bilihin, status quo tayo, ibig sabihin walang pagbabago. Wala pa tayong ilalabas na SRP bulletin lalo na ngayon mag EECQ on hold po iyon dahil inaaral pa natin ang request ng mga kumpanya na nag request ng price adjustment,” ani Lopez.

Matatandaang ilang beses nanawagan ang ahensya kontra panic-buying noong unang beses ipinatupad ang lockdown noong Marso 2020.

Hindi raw kailangan mag-panic buying ng mga nasa Metro Manila dahil mayroong sapat na supply at maari ring lumabas ng bahay para bumili ng essential supplies.

Ayon kay Lopez kailangan ding “palawakin” pa ang pagbabakuna para magamit ng husto ang ECQ.

Naghanda na rin daw ng tulong para sa mga apektadong trabahador ang Department of Labor and Employment.

Isasailalim muli sa lockdown ang buong kamaynilaan simula Agosto 6 hanggang Agosto 20 dahil sa bagong COVID-19 Delta variant.