Rollback sa presyo ng langis nakatakda sa unang linggo ng Agosto

ROLLBACK next week sa petroleum products!



Eto estimates:

Gasolina P0.30-P0.40/L ⬇️

Diesel P0.30-P0.40/L ⬇️

Kerosene P0.15-P0.20/L ⬇️

MAYNILA - Magkakaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa unang linggo ng Agosto, ayon sa mga taga-industriya.

Tinatayang rollback sa petrolyo:

Gasolina → P0.30- P0.40/litro

Diesel → P0.30- P0.40/litro

Kerosene → P0.15- P0.20/litro

Maglalaro sa P0.30 hanggang P0.40 kada litro ang inaasahang bawas sa presyo ng gasolina at diesel habang nasa P0.15 hanggang P0.20 kada litro naman ang rollback sa kerosene.



Sa tantiya ng Department of Energy, posibleng sa susunod na linggo na rin papatak sa mas maraming gasolinahan ang bawas na P1.50 sa presyo ng diesel at gasolina kapag naubos na ang lumang stock ng petrolyo na napatawan ng mas mahal na taripa noong Mayo at Hunyo.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News