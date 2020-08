Taas-presyo sa LPG sasalubong sa mga konsumer sa Agosto

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Isang taas-presyo sa mga tangke ng liquefied petroleum gas (LPG) ang sasalubong sa mga konsumer sa pagpasok ng Agosto 1, Sabado.

Sa taya ng mga taga-industriya, maaaring sumipa sa P0.30 hanggang P0.40 ang madaragdag sa kada kilo ng LPG.

Ibig sabihin, ang karaniwang 11 kilong tangke ay maaaring madagdagan ng higit P3 hanggang P4.

Dagdag pa ni LPG Marketers' Association president Arnel Ty, maaari pang tumaas ito dahil sa taripa kung maaaprubahan ang Bayanihan to Recover as One bill.

Sa ngayon, wala pang anunsiyo ang mga kompanya kung magkano ang magiging pinal na taas-presyo nila.

Samantala, batay sa tantsa ng mga taga-industriya, posible namang magkaroon ng rollback sa mga presyo ng petrolyo sa susunod na linggo kapag nagtuloy-tuloy ang galaw sa trading.

Galaw ng petrolyo sa world market

Gasolina - P0.20 hanggang P0.35 kada litrong bawas

Diesel - P0.28 kada litrong bawas

Kerosene - P0.11 kada litrong bawas