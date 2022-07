Tinatanggap ng staff ng gasolinahan ang bayad ang isang tsuper sa Maynila. George Calvelo, ABS-CBN News/File

Sa ika-5 sunod na linggo ay may namumuro muling rollback sa diesel at kerosene, habang maaaring tumaas ang presyo ng gasolina.

Sa unang apat na araw ng trading, nasa halos P1 ang ibinagsak ng presyo ng imported diesel at kerosene, habang P0.58 ang itinaas ng gasolina.

Pero umaasa ang gobyernong mabaligtad ang trend sa gasolina dahil sa pagtaas ng interest rates ng Estados Unidos.

"Kung yan po ay makakaapekto agad sa pagbaba ng price sa araw na ito, then posible pa pong mabawasan yang diniescribe kong na increase in gasoline probably yung 50-centavo ay mabawasan pa yan at lumiit pa yan or probably baka magrolbak pa yan," ani Department of Energy director Rino Abad.

Nagbabadya rin ang rollback sa liquefied petroleum gas (LPG) sa Agosot 1 na ikaapat na sunod-sunod na buwang bawas-presyo.

Mula Mayo, nasa P12 na kada kilo ang nai-rollback ng LPG.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News