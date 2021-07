DTI, DA, mga negosyante tutol sa bagong lockdown dahil sa Delta variant

MAYNILA — Tinapay, de lata at chichirya ang ang mga binili ni Bryan Aransazo sa supermarket matapos mabalitaan ang posibilidad na mauwi sa lockdown ang paglala ng COVID-19 cases dahil sa Delta variant.

"Ayoko pong mauwi sa panic buying dahil maraming tao kaya namili na ako ngayon pa lang," aniya.

Ganun din ang ginawa ni Kathleen Sim para sakaling biglang sabihan na mag-work-from-home ay may makakain siya sa bahay.

Pero ang grupo ng mga negosyante, pati na rin Department of Trade and Industry (DTI) at Department of Agriculture (DA), kontra sa anumang lockdown.

Malaki raw ang epekto nito hindi lang sa konsumer kundi sa mga manggagawa ng magsasarang negosyo.

Ang Employers' Confederation of the Philippines (ECOP) at Philippine Chamber of Commerce, iginiit na hindi sila pabor sa 2 linggong lockdown.

"Sige mag-lockdown tayo, mamatay tayong lahat sa gutom... We have to live with it, we have to balance it," ani ECOP president Sergio Ortiz Luis

Hangga't kaya ng poder nila, haharangin nina DTI Secretary Ramon Lopez at DA Secretary William Dar ang mga panukalang lockdown.

"Ang balanse dito is we allow strict granular lockdown where needed, granular hindi massive para to allow other parts of the economy to operate to work, 'yung mga trabaho, naku, an'daming maghihirap kapag nagka-lockdown," ani Lopez.

"That will have to continue otherwise wala tayong kakainin, mas maganda kung di tayo mag-lockdown," sabi naman ni Dar.



—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News