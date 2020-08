Komite sa Kamara inaprubahan ang pagbubuwis sa digital transactions

MAYNILA — Lusot na sa isang komite ng Kamara nitong Miyerkoles ang panukalang batas na layong patawan ng value-added tax (VAT) o buwis ang digital transactions sa Pilipinas.

Sa ilalim ng substitute bill na inaprubahan ng House ways and means panel nitong umaga, kabilang sa papatawan na ng VAT ang sinumang indibidwal o negosyong magkakaroonn ng digital o electronic in nature na transaksyon.

Maaari ring buwisan sa ilalim ng panukala ay ang tinatawag na digital service o anumang serbisyo na ibinibigay o sinu-subscribe-an sa internet o iba pang electronic network.

Kasama na rito ang online licensing ng software, updates, add-ons, website filters, at firewalls.

Gayundin ang mobile applications, video games at online games.

Pati webcasts at webinars at digital content gaya ng music, files, images, test at information ay kasama rin sa maaaring buwisan.

Sakop din ang online advertisement platforms, electronic marketplaces, website hosting, at iba pa.

Ang newspapers at journal subscription at payment processing services ay kasama rin sa papatawan ng buwis.

Kung tuluyang maisasabatas, posibleng makalikha ito ng dagdag na P10.66 bilyon sa kaban ng bayan, ayon sa chairman ng komite na si Albay Rep. Joey Salceda.

Layon ng batas na amyendahan ang National Internal Revenue Code of 1997. — Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News