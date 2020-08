Gyms, internet shops, kasama sa mga papayagang magbukas sa GCQ areas simula Agosto

MAYNILA (UPDATE) - Inaprubahan na ng pandemic task force ng bansa ang pagbubukas ng iba pang negosyo gaya ng mga gym, testing center, internet cafe at mga personal grooming services simula Agosto 1.

Ayon kay Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ramon Lopez, papayagang magbukas nang 30 porsiyentong kapasidad ang ilan pang negosyo gaya ng mga sumusunod.

Ito ay napagpasyahan ng Inter-Agency Task Force base sa napag-usapan ng kanilang pagpupulong gabi ng Martes.

"Itong mga activities na isinasama natin ngayon ay dapat sa modified GCQ sila subalit hindi tayo umaabot sa modified GCQ, kaya ito po'y ni-reconsider para maisama sa GCQ para lang makapagbukas," ani Lopez.

Gym

Fitness center

Sports facilities

Internet cafe

Personal grooming aesthetic services

Drive-in cinema

Ilang buwan natengga ang mga naturang negosyo dala ng ipinatupad na coronavirus disease 2019 (COVID-19) lockdown para maiwasan ang hawahan.

Una nang nabanggit ng ilang trabahador sa wellness sector na umaaray sila sa tigil-operasyon na dala ng quarantine protocols.

Kung masusunod ang mga protocol, ayon kay Lopez, posible nilang itaas ang operating capacity ng mga neogsyo kung masusunod nila ang mga protocol sa gagawing evaluation sa mga susunod na linggo.

"Katulad nung nangyari naman sa barber shop and dine in restaurants, after a few weeks kapag maganda ang compliance nila sa health protocols at sumusunod po sila dun ay may allowance tayo na mag-iincrease din ng capacity to 50-percent. But give us mga 2 weeks to 3 weeks para ma-evaluate po yun," ani Lopez.

Bago pa man payagang magbalik-operasyon, naghahanda na ang ilang Internet shops para makabalik sa operasyon.

Isa rito ang Internet shop ni Alexis De Jesus sa Quezon City, na naglagay na ng balot sa mga computer at plastic barrier sa mga cashier. Naglagay na rin siya ng thermal scanner at alcohol, at distancing marker.

Inaabot ng P30,000 kada buwan ang lugi ni De Jesus nang magkaroon ng lockdown kaya laking tuwa niya nang payagan na silang magbalik-operasyon.

Nabanggit ng DTI na makatutulong ang internet shops sa blended learning ng mga mag-aaral.

Samantala, pinapayagan na ang pagbubukas ng ilang establisimyento at aktibidad sa modified GCQ.

Full body massage

Tattoo at body piercing

Live events

Entertainment industries

Libraries

Archives

Museums at Cultural centers

Tourist Spots

Language, driving, dancing, at acting schools

Pero nilinaw ni Lopez na desisyon pa rin ng mga lokal na pamahalaan kung bubuksan sa mga dayo ang kanilang tourist spots.

Maglalabas din ang DTI at ang Department of Health ng health protocols sa mga dagdag na negosyong balik-operasyon na.

-- May ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News