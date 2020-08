Internet signal gaganda lang kung magdadagdag ng cell sites: eksperto

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Iginiit ng isang technology expert na gaganda lang ang internet signal sa bansa kung madadagdagan ang mga cell site.

Kasunod ito ng pagbabanta ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes sa telecommunication companies na Globe at Smart na ipasasara ang mga ito kung hindi gaganda ang mga serbisyo ng mga kompanya pagsapit ng Disyembre.

Para kay Art Samaniego, na tech editor din ng dyaryong Manila Bulletin, internet signal ang tinutumbok ng Pangulo, na gaganda lang kung may dagdag na cell sites.

Kumpara sa Indonesia at Vietnam, mas kaunti ang cell sites sa Pilipinas kaya mas maraming Pilipino ang naghahati sa isang cell site.

"Ang nagshe-share sa isang cell site [ay] 4,000 katao," ani Samaniego.

Ipinaliwanag din ni Samaniego na kakaunti ang cell sites dahil higit 20 ang kailangang permit mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno, bukod pa sa homeowners' association, bago maitayo ang istruktura.

Dati na umanong inirereklmao ng Globe at Smart ang mga naturang isyu sa permit.

"Mukhang misinformed 'yong Pangulo noong sinisi niya lahat kay Globe and Smart kasi sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit mabagal ang internet natin ay gobyerno din natin, na puwede niyang gawan ng paraan," ani Samaniego.

Sa kaniyang State of the Nation Address, binanatan ni Duterte ang Globe at Smart dahil sa isyu ng pangit na koneksiyon ng mga telco.

Pinagbantaan din ng Pangulo na ipasasara ang mga kompanya kung hindi gumanda ang serbisyo.

"I'll be straight, iyong Smart pati itong Globe, ilang taon na ito, at ang sagot palagi sa akin, 'the party cannot be reached,'" ani Duterte.

"I might just as well close all of you and we revert back to the line telephone at kukunin ko 'yan, i-expropriate ko sa gobyerno," dagdag niya.

Walang reaksiyon ang Smart pero ang Globe ay nagsabing susunod sa panawagan ng Pangulo na pagandahin ang serbisyo.

Iginiit naman ni Sen. Panfilo "Ping" Lacson na nabigong warning-an ng Pangulo ang mga local government official na nanghuhuthot ng pera sa telcos kapalit ng permit at lisensiya.

Para naman kay Sen. Ralph Recto, hindi solusyon ang expropriation dahil hindi rin maganda ang rekord ng gobyerno sa pamamahala ng telecommunication.

Ayon naman kay Sen. Francis "Kiko" Pangilinan, panakot sa dayuhan at lokal na negosyante ang banta sa mga telco matapos patayin ng gobyerno ang prangkisa ng ABS-CBN.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News