MAYNILA - Konsumer ang tatamaan sa hirit na buwisan ang online transactions, ayon sa ilang eksperto.

Sa harap ito ng mungkahi ng gobyerno na buwisan ang mga online digital platform.

"Ang tatamaan talaga niyan consumer kaya nga ang sinasabi natin mapag-isipan niyo muna kasi ang Organization for Economic Cooperation and Development o OECD matagal nang pinag-aaralan 'yan dahil nga ito ay mga nakabase naman karamihan dito sa US. Dapat magkaroon ng share ang mga estado kung saan nag-o-operate at kumikita ang mga tech giants na ito ng kanilang income, pero kapag pinatawan mo lang ng 12% tayo lang ang tatamaan," anang tax expert na si Mon Abrea.

Ayon naman kay Neil Dimapilis na isang community founder, dapat unahin ng gobyerno ang pag-aayos sa pagbubuwis ng malalaking technology companies gaya ng Facebook, Amazon, at iba pang online platforms.

"I think that something has to be a very internal process between our

government and the owners of these tech companies," ani Dimapilis

"Not just 'yung mga normal na mamamayan but even government workers and people in position use social media so definitely they have a say on this as well kasi alam nila na sila din ay matatamaan," dagdag nila.

Ayon sa Bureau of Internal Revenue, target nilang buwisan ang digital platforms na hindi nakabase sa Pilipinas kaya hindi nabubuwisan.

Wala raw kasing kaibahan ang bentahan sa physical store gaya ng mall sa transaksiyon online.

"Kung at the end of the year wala kayong kinkita o mas mababa sa P250,000, wala pong buwis. Pero sa value added tax base po siya sa gross sales o kita, not neto. Pag more than P3 million ka in a year mandatory subject ka sa VAT," ani BIR Commissioner Marissa Cabreros.

Pero aminado ang BIR na puwedeng tumaas ang halaga ng serbisyo ng mga ito oras na mapatawan nga ng mga buwis.

Sa taya ng gobyerno, nasa mahigit P11 bilyon ang puwedeng makolektang buwis sa digital platforms sa unang taon pa lang ng implementasyon.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News