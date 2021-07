Hiwalay na schedule para serbisyo sa mga bakunado hinimok; DTI chief tutol

Kumakain sa isang restoran sa Maynila ang ilang kustomer, sa pag-alok ng ilang establisimyento ng mga discount para sa mga bakunadong customer. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Umaapela ang ilang negosyante, partikular na ang ilang may-ari ng mga salon at restoran na paghiwalayin na lang ang schedule ng pagseserbisyo sa mga bakunado at di bakunado kontra COVID-19.

Bagay ito na kinontra ng gobyerno dahil sa banta ng Delta variant.

Ayon sa may-ari ng Reyes Haircutters na si Les Reyes, lahat naman daw ng mga staff ng mga salon ay bakunado na.

"People have to live, dapat may pagkain, may livelihood people need to eat... Kasi pag hindi maraming magugutom," ani Reyes.

Sang-ayon dito ang Resto.PH para lang dumami ang customer. Pero mas gusto nilang paghiwalayin ang lugar para sa mga bakunado at hindi kung saan mas malaking kapasidad ang irereserba sa mga nabakunahan na.

"Some people eat 3 times a day in the same restaurant, we can segregate 'yung parang smoking at non smoking area to protect the unvaccinated and vaccinated," ani Resto.PH President Eric Teng.

Tutol naman dito si Trade Secretary Ramon Lopez, na sinabing baka marami ang magreklamo at magkalituhan sa implementasyon.

"Mahirap pa at this time to segregate and different timeslots. Will have many complaints since vaccine is still being rolled out and there might be complications sa implementation," ani Lopez.

Para naman kay Presidential Adviser Joey Concepcion, dapat palipasin na lang ang banta ng Delta variant bago isulong ang dagdag-kapasidad.

"We are not asking for capacity increase at this time..Not now, wrong timing even if they're vaccinated," ani Concepcion.

Isa si Concepcion sa mga nagsusulong ng hiwalay na espasyo para sa mga bakunado, kabilang na ang public buses.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

