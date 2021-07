DOLE: Delivery riders protektado rin ng labor law, dapat makatanggap ng benepisyo

MAYNILA - Inihayag ng Department of Labor and Employment (DOLE) na protektado rin ng umiiral na Labor Code of the Philippines o ng isang kontrata ang mga food delivery riders.

Inilabas ng DOLE ang abisong ito para makatulong sa pagtatakda ng standards sa pagtukoy ng work relationship sa mga delivery riders at digital platform company dahil na rin sa pagtaas ng demand sa delivery service sector.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, dapat ay makatatanggap din ng mga minimum benefits ang mga delivery riders na maikokonsiderang mga empleyado ng mga digital platform company.

Ang mga itinuturing na independent contractors naman, o mga freelancers, ay dapat daw na magbase sa nilalaman ng kanilang mga kontrata o kasunduan sa mga naturang kumpanya.

Sabi ni Bello, maaring tukuyin kung mayroong employer-employee relationship ang delivery rider at ang isang digitial platform company gamit ang prinsipyo ng “primacy of facts” sa pamamagitan ng tinatawag na 4-fold test.

Sa ilalim nito, inaalam ang paraan ng pagpili ng empleyado, pagpapasahod, kapangyarihang magtanggal ng manggagawa at ang kapangyarihan ng employer na disiplinahin ang kanyang mga empleyado.

Dito rin umano aalamin ang economic reality test at independent contractor test, flexibility ng trabaho, oras ng trabaho, at iba pang factors.

Ang independent contractor test naman ay nangangahulugan ng pagiging "unique" ng skills ng mga independent contractors. Sa ilalim nito, walang kontrol ang employer sa paraan o diskarte nila sa ginagampanan nila sa kanilang trabaho.

DELIVERY RIDERS, EMPLEYADO NG KUMPANYA

Sabi ng DOLE, lahat ng delivery riders na itinuturing na mga empleyado ng isang digital platform company ay dapat makatanggap ng minimum standards at benepisyo.



Kabilang dito ang minimum wage, holiday pay, premium pay, overtime pay, night shift differential, service incentive leave, thirteenth-month pay, separation pay at retirement pay.

Dapat din daw silang magbenepisyo sa occupational safety and health standards, Social Security System, PhilHealth at Pag-IBIG at iba pang benepisyo sa ilalim ng mga umiiral na batas sa paggawa.

Samantala, ang mga delivery riders na masasabing independent contractors, o freelancers, ay magbabase naman sa kanilang kontrata sa pinagseserbisyuhang digital platform company.

Inilabas ng DOLE ang abiso matapos suspendihin umano ng Foodpanda ang nasa 30 na riders sa Davao City nitong Hulyo, dahil sa pagpaplano nila na mag-offline bilang protesta sa mababa raw na pasahod ng kumpanya.

Nauna na ring pinaiimbestigahan ito ni Sen. Risa Hontiveros sa DOLE, para makapaglagay ng safeguards na magtitiyak sa proteksiyon ng mga riders bilang manggagawa.

Naghain na rin ng resolusyon sa Kamara ang Makabayan bloc para tingnan ang working conditions ng mga riders sa buong bansa.