Naglabas ang Department of Trade and Industry ng suggested retail price (SRP) ng mga gamit pang-eskuwela, lalo't pasukan na ulit sa susunod na buwan.

Base sa "Gabay sa Pamimili ng School Supplies" ng ahensiay, ang 80 leaves na composition notebook ay maaaring ibenta mula P23 hanggang P52, depende sa brand.

Nasa P11 hanggang P17 naman ang kada piraso ng lapis habang P9.25 hanggang P19 naman ang ballpen.

Aminado ang DTI na nagmahal ang karamihan sa school supplies ngayon. Nasa halos P1 hanggang P11 anila ang nadagdag sa presyo ng ilang produkto dahil sa pagtaas ng presyo ng raw materials.

Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, mainam ding bumili ng bundle o mag-recycle para makatipid.

"'Yong puwede pa gamitin from previous years like plastic envelope [or] brown envelope na hindi masyado nagamit o nasira, puwede pa 'yon gamitin," ani Castelo.

Makikita sa website ng DTI ang buong listahan ng presyo.

Kung may tanong o reklamo, maaaring tumawag sa hotline 1384.

— Ulat ni Jekki Pascual