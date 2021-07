Ilang oil companies nag-anunsiyo ng rollback sa petrolyo simula Hulyo 27

Pagkarga ng gasolina sa isang kotse sa San Juan City noong Nobymbre 7, 2018. Gigie Cruz, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nag-anunsiyo ang ilang oil companies na magkakaroon sila ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo simula Hulyo 27.

Simula alas-6 ng umaga ng Hulyo 27 aarangkada ang rollback ng Shell, na may P0.75 bawas-presyo sa gasolina at P0.60 rollback sa kerosene at diesel.

Ang CleanFuel at Petro Gazz, may P0.60 kada litrong bawas sa diesel at P0.75 kada litrong bawas sa gasolina.

Aarangkada alas-8:01 ng umaga ng Hulyo 27 ang rollback ng Cleanfuel habang alas-6 ng umaga naman magsisimula ang rollback sa Petro Gazz.

Bago ang rollback, siyam na linggong sunod-sunod ang dagdag-presyo sa gasolina na aabot sa hanggang P5.25 kada litro.

Sa diesel, 14 ang sunod-sunod na taas-presyo na umabot ng P6.25.

Pitong magkakasunod na linggo namang puro taas din ang presyo ng kerosene na umabot sa lagpas P3 kada litro.

(I-refresh para sa karagdagang update)

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more on iWantTFC