WalangKuryente: Power interruption sa Luzon sa Hulyo 27-Agosto 1

Makararanas ng power interruption ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan ngayong linggo, sabi ng Meralco.

Ayon sa Meralco, ang pansamantalang pagkawala ng kuryente ay bunsod ng maintenance work o pagkukumpuning isasagawa sa mga apektadong lugar.

LAGUNA (SAN PEDRO CITY)

HULYO 27, 2020, LUNES

Sa pagitan ng 12:01 AM at 5:00 AM

→ Bahagi ng kanto ng A. Mabini St. at Ricarte St. sa Bgy. San Antonio.

DAHILAN: Pagpalit ng mga pasilidad sa A. Mabini St. sa Bgy. San Antonio, San Pedro City, Laguna.

CAVITE (MARAGONDON, NAIC AT TERNATE)

HULYO 27, 2020, LUNES

Sa pagitan ng 9:01 AM at 9:30 AM at sa pagitan ng 4:01 PM at 4:30 PM

→ Bahagi ng Dr. C. Nuñez St. mula Bgy. Labac in Naic hanggang at kasama ang Bgys. Pinagsanhan 1-A & 1-B sa Maragondon; Bgys. Bucana, town proper, San Jose, San Juan I & II at Sapang I & II sa Ternate.

DAHILAN: Repair works sa loob ng Meralco - Puerto Azul substation.

QUEZON PROVINCE (LUCENA CITY)

HULYO 27, 2020, LUNES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Maharlika Highway mula Alpsville Subd. Phase 1 hanggang at kasama ang Quezon King Rice Mill, Southern Luzon State University (SLSU) Lucena, Bagong Silang Coco Oil Mill, TONYCAR, Bagong Silang Rice Mill, Lucena MMG General Hospital at Calayan Educational Foundation Inc. (CEFI); Alpsville Subd. Phase 3, Lucena Green Meadows Subd., RJ Ville Subd., Village of St. Jude East Phases 1, 1B, 1C, 1D, 2, 2B & 2C, Calmar Homes North Subd., Calmar Homes Subd. Phases 5-A, 5-B, 5-C, 7, 8 & 8-A, Executive Village, Marville Homes Subd., St. Thomas Village, Purok Baybayin, Purok Langka 1 at Purok Santol; at Gomez St. sa Bgys. Ibabang Dupay, Mayao Crossing, Mayao Kanluran at Lucena City proper.

DAHILAN: Pag-install at pag-retire ng mga pasilidad sa Maharlika Highway sa Bgys. Ibabang Dupay, Mayao Crossing at Mayao Kanluran sa Lucena City sa Quezon Province.

MUNTINLUPA CITY (ALABANG)

HULYO 28, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Luzon Drive mula Madrigal Ave. hanggang at kasama ang Sulu St., Bohol, Palawan, Panay, Samar at Visayas Sts. sa Ayala Alabang Village.

→ Bahagi ng Mindanao Drive mula Luzon Drive hanggang at kasama ang Dalumban, Basilan, Bayabong, Kalapi at Siquijor Sts. sa Ayala Alabang Village.

DAHILAN: Line reconductoring works sa Ayala Alabang Village, Bgy. Alabang, Muntinlupa City.

MUNTINLUPA CITY (ALABANG)

HULYO 28, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 9:30 AM at 2:30 PM

→ Bahagi ng Commerce Ave. mula Botanika Nature Residences hanggang at kasama ang One Griffinstone Building sa Filinvest Corporate Center.

→ Bahagi ng East Asia Drive mula Bridgestone Tire Center Alabang hanggang at kasama ang The Mondrian Residences at Parque Espana Residence Hotel sa Filinvest Corporate Center.

DAHILAN: Pag-retire at pag-install ng mga pasilidad sa Filinvest Corporate City, Bgy. Alabang, Muntinlupa City.

LAGUNA (LOS BAÑOS)

HULYO 28, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 3:00 PM

→ Makiling Heights Subd. sa Bgy. Lalakay.

DAHILAN: Pagpalit ng poste at line reconductoring works sa Calamba – Los Baños National Highway sa Bgy. Lalakay, Los Baños, Laguna.

BULACAN (SAN ILDEFONSO AT SAN MIGUEL) AT PAMPANGA (CANDABA)

HULYO 28 – 29, 2020, MARTES HANGGANG MIYERKOLES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Martes) at 5:00 AM (Miyerkoles)

→ Bahagi ng Cagayan Valley Road mula Casa Royale Subd. sa Bgy. Sapang Putol, San Ildefonso, Bulacan to and kasama ang Bgys. Pulong Duhat, Bulualto, Bantog, King Kabayo, Sacdalan, Cambio, Bagong Pag Asa, Buga, Pinambaran, Ilog Bulo, Bagong Silang, Salacot, Sapang, Balite, Buliran, Camias, San Agustin, Tigpalas at Poblacion sa San Miguel, Bulacan; Bgys. Anyatam, Garlang, Lapnit, Makapilapil, Mataas Na Parang, Nabaong Garlang, San Juan, Sapang Putol at town proper sa San Ildefonso, Bulacan.

→ Bahagi ng Magsaysay Road mula Bgy. Poblacion hanggang at kasama ang Bgy. Buhol na Mangga sa San Ildefonso, Bulacan kasama ang Bgys. Sta. Rita Bata, Sta. Rita Matanda, Tibagan, Salangan, Paliwasan, Biclat, Pacalag, Magmarale, Pulong Bayabas, Masalipit, Labne, Magmarale, Camias at Biak na Bato sa San Miguel, Bulacan.

→ Bahagi ng Buliran – Sta. Inez – Sibul National Road mula Cagayan Valley Road hanggang at kasama ang Bgys. Sibul, Calumpang, Malibay, Sta. Ines, Tartaro, Sta. Lucia, Partida, Lambakin, Pinambaran, Salangan at Sta. Lucia sa San Miguel, Bulacan.

→ Bahagi ng Batasan – Salapungan National Road mula Bgy. Poblacion, San Miguel, Bulacan hanggang at kasama ang Bgys. Salapungan, Mapanique, Mandile, Magumbali, Lourdes at Barangka sa Candaba, Pampanga; Bgys. Batasan Bata, Batasan Matanda at San Agustin sa San Miguel, Bulacan.

DAHILAN: Maintenance works sa loob ng Meralco – San Miguel substation.

MANILA (SAMPALOC)

HULYO 29, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 8:30 AM at 2:30 PM

→ Bahagi ng Paltok St. mula Ligaya St. hanggang Kasama St.

→ Bahagi ng D. Santiago St. mula Buenos Aires St. hanggang at kasama ang Pelaez St.

DAHILAN: Pag-install ng dagdag na lightning protection devices, line reconductoring works at pagpalit ng mga poste sa Ramon Magsaysay Blvd. at Buenos Aires St. sa Sampaloc, Manila.

PASIG CITY (ROSARIO)

HULYO 29, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Ang buong Victoria Ville Subd. sa Jenny’s Ave.

DAHILAN: Line reconductoring works at pag-install ng mga pasilidad sa Jenny’s Ave. sa Bgy. Rosario, Pasig City.

PASIG CITY (UGONG)

HULYO 29, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 9:30 AM at 2:30 PM

→ Bahagi ng Zinia, Lily at Rosas Sts. sa Valle Verde Subd. Phase II.

DAHILAN: Pagpalit ng mga poste at pag-install ng dagdag na lightning protection devices sa Camia, Zinia, Lily at Rosal Sts. sa Valle Verde Subd. Phase II, Bgy. Ugong, Pasig City.

CAVITE (TERNATE)

HULYO 29, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Governor’s Drive mula malapit sa Puerto Azul Beach Resort hanggang at kasama ang Caylabne Beach Resort sa Bgys. Caylabne at Makalintal Tersiraryo.

DAHILAN: Washing at repair ng mga pasilidad na apektado ng Taal Volcano eruption.

QUEZON CITY (PROJECT 6)

HULYO 29 – 30, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:00 PM at 11:30 PM (Miyerkoles) at sa pagitan ng 3:30 AM at 4:00 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Nueva Vizcaya St. at Road 3 mula Palawan St. hanggang at kasama ang Road 1 at Palawan St.; Bagong Lipunan Pagasa Compound at SM Carpark Plaza sa Bgy. Bagong Pag-Asa.

→ Bahagi ng Palawan St. mula Nueva Vizcaya St. hanggang at kasama ang Romblon, Fort Santiago, Pangasinan, Ilocos Sur, Negros, Lanao at Pampanga Sts. sa Bgy. Sto. Cristo.

→ Bahagi ng Road 1 mula Road 3 hanggang at kasama ang Roads 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10 sa Bgy. Bagong Pag-Asa.

→ Bahagi ng Road 1 mula Alley 15 hanggang malapit sa Road 13 sa Bgy. Bagong Pag-Asa.

Sa pagitan ng 11:00 PM (Miyerkoles) at 4:00 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Mindanao Ave. mula Eleganza Apartelle hanggang at kasama ang McDonald’s Restaurant, Total Gas Station, Baton Rouge Laboratory, Golden Sun Realty Bldg., Urban Flavors Food Park at Jollibee sa Bgy. Bagong Pag-Asa.

→ Bahagi ng Road 1 mula Road 13 hanggang Mindanao Ave. sa Bgy. Bagong Pag-Asa.

DAHILAN: Pagpalit ng poste at line reconstruction works sa Mindanao Ave. sa Bgy. Bagong Pag-Asa, Project 6, Quezon City.

CALOOCAN CITY (MAYPAJO)

HULYO 29 – 30, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:30 PM (Miyerkoles) at 5:30 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Dimasalang St. mula Silanganan St. hanggang Lerma St.

→ Bahagi ng Lerma St. mula Dimasalang St. hanggang at kasama ang Marcella, Purificacion at G. Martinez Sts.

→ Bahagi ng Socorro St. mula Lerma St. hanggang at kasama ang L. Nadurata at Pateros Sts.

→ Bahagi ng Mithi St. mula Eliza St. hanggang at kasama ang San Diego, P. Castillo at Perpetua Sts.

→ Bahagi ng Marcella St. mula P. Castillo St. hanggang at kasama ang Bagong Sibol at Ususan Sts.

→ Bahagi ng Kapanalig St. mula Martinez St. hanggang at kasama ang Taksay, Tambakol Alley, Tawilis, Lourdes at Marcella Sts.

DAHILAN: Pagpalit ng mga poste sa Dimasalang St. sa Maypajo, Caloocan City.

PATEROS (STO. ROSARIO - SILANGAN)

HULYO 30, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 7:00 AM at 11:00 AM

→ Bahagi ng Sampaguita St. mula Camia St. hanggang Magnolia St.

DAHILAN: Line reconstruction works sa Sampaguita St. sa Bgy. Sto. Rosario - Silangan, Pateros.

MALABON CITY (MAYSILO)

HULYO 30, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 8:00 AM at 2:00 PM

→ San Vicente St. mula M. H. Del Pilar St. hanggang at kasama ang San Lorenzo, San Juan at San Antonio Sts.

DAHILAN: Line reconductoring works sa San Vicente St. sa Bgy. Maysilo, Malabon City.

NAVOTAS CITY (SAN ROQUE AT TANGOS)

HULYO 30, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 8:00 AM at 3:00 PM

→ Judge A. Roldan St. mula Mariano Naval St. hanggang Basketball Court sa Bgy. San Roque.

→ Bahagi ng Gold Rock at Bagong Kalsada Sts. mula Governor Pascual St. hanggang malapit sa Mariano Naval St. sa Bgy. Tangos.

DAHILAN: Line reconductoring works sa Judge A. Roldan St. sa Bgy. San Roque, Navotas City.

LAGUNA (CALAMBA CITY)

HULYO 30, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng M. H. Del Pilar St. mula F. Mercado St. hanggang Bañadero Road kasama ang Alfamart at Calamba City Plaza sa Poblacion.

→ Bahagi ng Bañadero Road mula M. H. Del Pilar St. sa Poblacion hanggang at kasama ang Bougainvilla Subd., Pueblo Del Rosario Subd., Unlad Pabahay Sa Bañadero Phases 1, 2 & 3 at Bria Homes - Calamba Phases 1 & 2 sa Bgy. Bañadero.

DAHILAN: Pag-install at reconstruction ng mga pasilidad at line reconductoring works sa Bria Homes – Calamba, Bgy. Bañadero, Calamba City, Laguna.

BATANGAS PROVINCE (BATANGAS CITY)

HULYO 30, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 1:00 PM

→ Bahagi ng Gov. Antonio Carpio Road mula Pallocan East Bridge hanggang at kasama ang Philippine Science High School – CALABARZON Region Campus, Bagong Pag-Asa Poultry Farm and Monte Victoire Inn; Bgys. Bilogo, Paharang East, Paharang West, Maapaz, Tulo at Sampaga; Greenwoods South Subd., Sitio Centro, Sitio Pulo, Sitio Kanluran at Sitio Ibaba sa Bgy. Pallocan East.

DAHILAN: Paglilipat ng mga poste na apektado ng DPWH road widening project sa Pallocan East Bridge sa Bgy. Pallocan East, Batangas City, Batangas Province.

CAVITE (ALFONSO)

HULYO 30 - 31, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 4:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng Esguerra St. mula Mangas – Alfonso Road hanggang at kasama ang P. Burgos St. sa Alfonso Town Proper.

DAHILAN: Pagpalit ng mga poste sa P. Burgos St. sa Alfonso Town Proper, Alfonso, Cavite.

TAGUIG CITY (NAPINDAN)

HULYO 30 - 31, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 5:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng Labao St. mula Napindan Barangay Hall hanggang malapit sa C-6 Road.

DAHILAN: Paglilipat at pag-install ng mga bagong pasilidad sa Labao St. sa Bgy. Napindan, Taguig City.

CALOOCAN CITY (BAGBAGUIN)

HULYO 31, 2020, BIYERNES

Sa pagitan ng 8:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Pleasant Drive mula P. Jacinto St. hanggang at kasama ang Apitong, Molave, Ipil, Yakal, Champaca, Dahlia, Everlasting at Mauricio Sts.; Mega Soft Hygienic Products Inc., Fumaco Inc., Unilock Metalwood Co. Inc., Maltex Industrial Company, Technoresins Industrial Inc., Well-Pack Container Corporation, New Metrofab Electric Works Inc., Mega Power Metalwood Corp. at World-Tech International Packaging Corp. sa Pleasant View 2 Subd.

DAHILAN: Line reconductoring works sa loob ng Pleasant View 2 Subd., Bgy. Bagbaguin, Caloocan City.

TAGUIG CITY (SIGNAL VILLAGE AT WESTERN BICUTAN)

AGOSTO 1, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 8:30 AM at 9:00 AM at sa pagitan ng 2:00 PM at 2:30 PM

→ Bahagi ng 8th St. mula 7th St. hanggang at kasama ang 10th at Block 17 Sts. sa GHQ Village, Bgy. Signal Village; at bahagi ng Pinagsama Village Phase 2, Bgy. Western Bicutan.

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng 8th St. at 8th Ave. mula malapit sa Atis St. hanggang at kasama ang Durian St., 4th, 5th, 9th, 10th at 11th Aves. sa Hen. Headquarter Support Group; 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th at 7th Sts. sa GHQ Village; 7th, 9th, Casoy, Chico, Guiho, Ipil-Ipil, Kaimito, Langka, Mabolo, Macopa, Mansanas, Pag-Asa, Pili, Santol, Durian, Mangga at Balimbing Sts. sa Zone 1; Yakal, Molave at Agoho Sts. sa Engineer’s Hill Subd.; Army’s Angels Integrated School, HSL – Braille College at Pres. Diosdado Macapagal High School sa Bgy. Signal Village.

DAHILAN: Line reconductoring works at pagpalit ng mga poste sa 8th St. sa Bgy. Signal Village, Taguig City.