ALAMIN: Inaasahang taas-presyo ng produktong petrolyo sa Hulyo 28

MAYNILA—Inaasahan muli ang dagdag-singil sa produktong petrolyo simula Martes, Hulyo 28, ayon sa tantiya ng mga taga-industriya.

Nasa P0.20 hanggang P0.30 ang magiging dagdag-presyo ng kada litro ng kerosene.

BAD NEWS mga motorista!

May OIL PRICE HIKE na naman next week.



Eto estimates:



DIESEL P0.30-P0.40/L ⬆️

KEROSENE P0.20-P0.30/L ⬆️

GASOLINA **wala-P0.30/L ⬆️



— alvin elchico (@alvinelchico) July 25, 2020

Nasa P0.30 hanggang P0.40 naman ang inaasahang dagdag-presyo sa kada litro ng diesel.

Bahagya lang ang iminahal nito sa world market pero, dahil tumaas ang presyo ng ethanol na sangkap ng gasoline products sa Pilipnas, posibleng tumaas ang presyo nito nang hanggang P0.30 kada litro.

Nag-abiso naman ang Shell sa Department of Energy na may rollback sa diesel na P1.50 kada litro sa 191 stations nila sa Cagayan De Oro, Iligan, Cabadbaran, Tagbilaran, Mandaue, at Anibong, Tacloban City.

Bago na kasi ang diesel stock sa mga lugar na ito na pinatawan ng mas mababang taripa ng gobyerno.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News